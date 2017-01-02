Kardak'ta Yunan balÄ±kÃ§Ä±lar kayalÄ±klara Ã§Ä±kmak isteyince gerilim yaÅŸandÄ±

Yunan balÄ±kÃ§Ä±lar kayalÄ±klara Ã§Ä±kmak istedi TÃ¼rk Sahil GÃ¼venlik botlarÄ± mÃ¼dahale etti.

Türkiye ve Yunanistan'Ä± 1996 yÄ±lÄ±nda savaÅŸÄ±n eÅŸiÄŸine getiren Kardak'ta son bir ayda sular yeniden Ä±sÄ±ndÄ±.Türk ve Yunan Sahil Güvenlik ekipleri arasÄ±nda Kardak KayalÄ±klarÄ± çevresinde yaÅŸanan gerginlik yeni yÄ±lda da devam etti. Türk karasularÄ±na giren ve ip atarak Kardak KayalÄ±klarÄ±'na baÄŸlanmak isteyen Yunan balÄ±kçÄ±lar üç Türk Sahil Güvenlik botu tarafÄ±ndan uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±rken, Yunan Sahil Güvenlik BotlarÄ±'yla da gerginlik yaÅŸandÄ±.

GERGÄ°NLÄ°ÄžE NEDEN OLDU

Bodrum'un GümüÅŸlük Mahallesi'ne 3.5 mil mesafedeki Kardak KayalÄ±klarÄ±'na aralÄ±k ayÄ±nÄ±n baÅŸÄ±ndan itibaren Kilimli (Kalimnos) ve Leros AdalarÄ±'ndan balÄ±kçÄ±larla birlikte gelen üç Yunan Sahil Güvenlik botu, yeni yÄ±lÄ±n ilk günlerinde de bu tavrÄ±nÄ± sürdürerek, gerginliÄŸe neden oldu.

YUNAN SAHÄ°L GÜVENLÄ°K BOTLARI UZALKLAÅžTIRILDI

Bugün saat 09.00 sÄ±ralarÄ±nda, Yunan adalarÄ±ndan Kardak'a gelen 10 balÄ±kçÄ± teknesi, Çatal AdasÄ± ile ÇavuÅŸ AdasÄ± arasÄ±ndaki Türk karasularÄ±nÄ± ihlal etti. Bunun üzerine bölgeye üç Türk Sahil Güvenlik botu geldi. Türk Sahil Güvenlik BotlarÄ±, Yunan balÄ±kçÄ±larÄ±n Kardak KayalÄ±klarÄ±'na ip atÄ±p, baÄŸlanmak istemesine engel oldu. Yunan balÄ±kçÄ± ve sahil güvenlik botlarÄ± Türk karusalarÄ±ndan uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Her iki ülkenin sahil güvenlik botlarÄ±nÄ±n bölgede bekleyiÅŸi sürüyor.