Fethullah GÃ¼len'in diÅŸ doktoruna dava aÃ§Ä±ldÄ±

FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda Fetullah GÃ¼len'in ''diÅŸ doktoru' olan Ali Ä°lker BaÅŸtan ile eÅŸi ve ortaÄŸÄ± doktor Esma KuriÅŸ BaÅŸtan'a 15'er yÄ±la kadar hapis cezasÄ± isteniyor.

FetullahçÄ± Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda tutuklanan, örgüt elebaÅŸÄ± Fetullah Gülen'in ''diÅŸ doktoru'' olduÄŸu belirlenen Ali Ä°lker BaÅŸtan ile eÅŸi ve ortaÄŸÄ± doktor Esma KuriÅŸ BaÅŸtan hakkÄ±nda ''silahlÄ± terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15'er yÄ±la kadar hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lmalarÄ± istemiyle dava açÄ±ldÄ±.

SORUÅžTURMA TAMAMLANDI

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan örgüt elebaÅŸÄ± Fetullah Gülen'in diÅŸ doktoru olduÄŸu belirlenen Ali Ä°lker BaÅŸtan ile eÅŸi ve ortaÄŸÄ± doktor Esma KuriÅŸ BaÅŸtan hakkÄ±nda yürütülen soruÅŸturma tamamlandÄ±.SoruÅŸturma sonucunda hazÄ±rlanan iddianamede, ÅŸüpheli Ali Ä°lker BaÅŸtan'Ä±n, Ä°stanbul Çengelköy'de bulunan Özel Vizyonnet DiÅŸ KliniÄŸi'nin sahibi olduÄŸu, eÅŸi ve ortaÄŸÄ± Esma KuriÅŸ BaÅŸtan'Ä±n da burada doktor olarak çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yer aldÄ±.

SÜREKLÄ° ABD'YE GÄ°DÄ°YORDU

KliniÄŸin örgüt lehine faaliyetlerde bulunmak amacÄ±yla kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öne sürülen iddianamede, ÅŸüpheli Ali Ä°lker BaÅŸtan'Ä±n FETÖ elebaÅŸÄ± Fetullah Gülen'in diÅŸ doktoru olduÄŸu ve sürekli Amerika'ya gittiÄŸi kaydedildi.SoruÅŸturma kapsamÄ±nda her iki ÅŸüphelinin de tutuklandÄ±ÄŸÄ± belirtilen iddianamede, ÅŸüpheliler hakkÄ±nda ''silahlÄ± terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yÄ±ldan 15'er yÄ±la kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep edildi.BaÅŸsavcÄ±vekili Ä°smail Uçar'Ä±n onayÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°stanbul 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame, mahkemece kabul edildi. Ä°lk duruÅŸmanÄ±n 16 Åžubat'ta ÇaÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ±nda yapÄ±lmasÄ±na karar veren heyet, ÅŸüpheli Esma KuriÅŸ BaÅŸtan'Ä±n da tahliyesine hükmetti.

OPERASYON BU FOTOÄžRAFLA BAÅžLAMIÅžTI

FETÖ lehine sosyal medyada paylaÅŸÄ±mlarda bulunan NBA oyuncusu Enes Kanter, meslekten ihraç edilen örgütün firari eski savcÄ±larÄ± Zekeriya Öz ve Celal Kara ile çekildiÄŸi fotoÄŸrafÄ± geçen yÄ±l Twitter'dan yayÄ±mlamÄ±ÅŸtÄ±. Bu paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kÄ±sa bir süre sonra haklarÄ±nda yakalama kararÄ± çÄ±karÄ±lan Öz ve Kara, Gürcistan üzerinden yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaçmÄ±ÅŸtÄ±.FetullahçÄ± Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda tutuklanan, örgüt elebaÅŸÄ± Fetullah Gülen'in ''diÅŸ doktoru'' olduÄŸu belirlenen Ali Ä°lker BaÅŸtan ile eÅŸi ve ortaÄŸÄ± doktor Esma KuriÅŸ BaÅŸtan hakkÄ±nda ''silahlÄ± terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15'er yÄ±la kadar hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lmalarÄ± istemiyle dava açÄ±ldÄ±.

SORUÅžTURMA TAMAMLANDI

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan örgüt elebaÅŸÄ± Fetullah Gülen'in diÅŸ doktoru olduÄŸu belirlenen Ali Ä°lker BaÅŸtan ile eÅŸi ve ortaÄŸÄ± doktor Esma KuriÅŸ BaÅŸtan hakkÄ±nda yürütülen soruÅŸturma tamamlandÄ±.SoruÅŸturma sonucunda hazÄ±rlanan iddianamede, ÅŸüpheli Ali Ä°lker BaÅŸtan'Ä±n, Ä°stanbul Çengelköy'de bulunan Özel Vizyonnet DiÅŸ KliniÄŸi'nin sahibi olduÄŸu, eÅŸi ve ortaÄŸÄ± Esma KuriÅŸ BaÅŸtan'Ä±n da burada doktor olarak çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yer aldÄ±.

SÜREKLÄ° ABD'YE GÄ°DÄ°YORDU

KliniÄŸin örgüt lehine faaliyetlerde bulunmak amacÄ±yla kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öne sürülen iddianamede, ÅŸüpheli Ali Ä°lker BaÅŸtan'Ä±n FETÖ elebaÅŸÄ± Fetullah Gülen'in diÅŸ doktoru olduÄŸu ve sürekli Amerika'ya gittiÄŸi kaydedildi.SoruÅŸturma kapsamÄ±nda her iki ÅŸüphelinin de tutuklandÄ±ÄŸÄ± belirtilen iddianamede, ÅŸüpheliler hakkÄ±nda ''silahlÄ± terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yÄ±ldan 15'er yÄ±la kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep edildi.BaÅŸsavcÄ±vekili Ä°smail Uçar'Ä±n onayÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°stanbul 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame, mahkemece kabul edildi. Ä°lk duruÅŸmanÄ±n 16 Åžubat'ta ÇaÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ±nda yapÄ±lmasÄ±na karar veren heyet, ÅŸüpheli Esma KuriÅŸ BaÅŸtan'Ä±n da tahliyesine hükmetti.

OPERASYON BU FOTOÄžRAFLA BAÅžLAMIÅžTI

FETÖ lehine sosyal medyada paylaÅŸÄ±mlarda bulunan NBA oyuncusu Enes Kanter, meslekten ihraç edilen örgütün firari eski savcÄ±larÄ± Zekeriya Öz ve Celal Kara ile çekildiÄŸi fotoÄŸrafÄ± geçen yÄ±l Twitter'dan yayÄ±mlamÄ±ÅŸtÄ±. Bu paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kÄ±sa bir süre sonra haklarÄ±nda yakalama kararÄ± çÄ±karÄ±lan Öz ve Kara, Gürcistan üzerinden yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaçmÄ±ÅŸtÄ±.