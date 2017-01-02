Fethullah GÃ¼len ABD'den nasÄ±l destek aldÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±

Fethullah GÃ¼len, ABD'den aldÄ±ÄŸÄ± teklifi aÃ§Ä±kladÄ±.

FETÖ lideri Fetullah Gülen son yayÄ±nlanan konuÅŸmasÄ±nda ABD'den nasÄ±l destek aldÄ±klarÄ±nÄ± itiraf etti.Gülen, "Åžu ABD'de bir tane deÄŸil birkaç tane seviyeli yabancÄ± gelip, 'Benim falan yerde evim var. Bu evimde bedava oturabilirsiniz. Mali bir sÄ±kÄ±ntÄ±nÄ±z olduÄŸu zaman benim de imkanlarÄ±m var size yardÄ±mcÄ± olurum diyor" diyerek örgüte verilen desteÄŸi açÄ±kladÄ±. Bu itirafla beraber akÄ±llara, "FETÖ'ye destek olan seviyeli kiÅŸiler kim ve neye karÅŸÄ±lÄ±k bu açÄ±k desteÄŸi veriyorlar?" sorusu geldi.