Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 02/01/2017 22:39

Fethullah GÃ¼len ABD'den nasÄ±l destek aldÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±


Fethullah GÃ¼len, ABD'den aldÄ±ÄŸÄ± teklifi aÃ§Ä±kladÄ±.

FETÖ lideri Fetullah Gülen son yayÄ±nlanan konuÅŸmasÄ±nda ABD'den nasÄ±l destek aldÄ±klarÄ±nÄ± itiraf etti.Gülen, "Åžu ABD'de bir tane deÄŸil birkaç tane seviyeli yabancÄ± gelip, 'Benim falan yerde evim var. Bu evimde bedava oturabilirsiniz. Mali bir sÄ±kÄ±ntÄ±nÄ±z olduÄŸu zaman benim de imkanlarÄ±m var size yardÄ±mcÄ± olurum diyor" diyerek örgüte verilen desteÄŸi açÄ±kladÄ±. Bu itirafla beraber akÄ±llara, "FETÖ'ye destek olan seviyeli kiÅŸiler kim ve neye karÅŸÄ±lÄ±k bu açÄ±k desteÄŸi veriyorlar?" sorusu geldi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


39 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep olan gece kulÃ¼bÃ¼ havadan bÃ¶yle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

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Reina kurbanÄ±na ÅŸehit demeyen imama tepki gÃ¶sterdi

Reina'da yaÅŸanan katliamda hayatÄ±nÄ± kaybeden Mehmet Sezgin Seymen'in cenaze tÃ¶reninde hocanÄ±n ÅŸehit dememesi Ã¼zerine, Seymen'in arkadaÅŸlarÄ±ndan birinin "Hocam Mustafa ÅŸehit. Onun ÅŸehit olduÄŸunu sÃ¶yle" diye seslendi.


Irak'Ä±n en zengin isimlerinden Sarraf da Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nda can verdi

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