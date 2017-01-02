Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 02/01/2017 23:03

Reina'da dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã¼nlÃ¼ yapÄ±mcÄ± da hayatÄ±nÄ± kaybetti


Reina'da yaÅŸanan silahlÄ± saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybeden Hindistan vatandaÅŸÄ±ndan birinin film yapÄ±mcÄ±sÄ± Abis Rizvi olduÄŸu belirtildi.

Reina'da düzenlenen terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden iki Hindistan vatandaÅŸÄ±ndan birinin film yapÄ±mcÄ±sÄ± Abis Rizvi olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±.Dünyaca ünlü Hindistan film sektörünün (Bollywood), tanÄ±nan isimlerinden biri olduÄŸu belirtilen Rizvi'nin cenazesinin ÇarÅŸamba günü Mumbai'ye ulaÅŸacaÄŸÄ± belirtildi.

"BUNU YAPAN TERÖRÄ°STLER Ä°NSAN BÄ°LE DEÄžÄ°LLER"

Rizvi'nin arkadaÅŸÄ± ve Bollywood aktörü Raza Murad yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Bunu yapan teröristler cesur deÄŸil. Müslüman deÄŸil. Ä°nsan bile deÄŸiller. Ä°slam kimsenin bir baÅŸkasÄ±nÄ±n canÄ±nÄ± almasÄ±na izin vermez." ifadelerini kullandÄ±. SaldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybeden 49 yaÅŸÄ±ndaki Abis Rizvi, son olarak 2014 yÄ±lÄ±nda Roar: The Tigers of Sunderbans isimli filmi yazÄ±p, yönetmiÅŸ ve ayrÄ±ca yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± üstlenmiÅŸti.

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39 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep olan gece kulÃ¼bÃ¼ havadan bÃ¶yle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi terÃ¶ristin silahlÄ± saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu Reina'da 39 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. SaldÄ±rÄ± sonrasÄ± gece kulÃ¼bÃ¼ havadan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.


Reina kurbanÄ±na ÅŸehit demeyen imama tepki gÃ¶sterdi

Reina'da yaÅŸanan katliamda hayatÄ±nÄ± kaybeden Mehmet Sezgin Seymen'in cenaze tÃ¶reninde hocanÄ±n ÅŸehit dememesi Ã¼zerine, Seymen'in arkadaÅŸlarÄ±ndan birinin "Hocam Mustafa ÅŸehit. Onun ÅŸehit olduÄŸunu sÃ¶yle" diye seslendi.


Irak'Ä±n en zengin isimlerinden Sarraf da Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nda can verdi

Irak'Ä±n milyoner iÅŸ adamÄ± Muhammed el-Sarraf ve arkadaÅŸÄ± da Reina'da yaÅŸanan saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybetti.