Reina'da dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã¼nlÃ¼ yapÄ±mcÄ± da hayatÄ±nÄ± kaybetti

Reina'da yaÅŸanan silahlÄ± saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybeden Hindistan vatandaÅŸÄ±ndan birinin film yapÄ±mcÄ±sÄ± Abis Rizvi olduÄŸu belirtildi.

Reina'da düzenlenen terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden iki Hindistan vatandaÅŸÄ±ndan birinin film yapÄ±mcÄ±sÄ± Abis Rizvi olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±.Dünyaca ünlü Hindistan film sektörünün (Bollywood), tanÄ±nan isimlerinden biri olduÄŸu belirtilen Rizvi'nin cenazesinin ÇarÅŸamba günü Mumbai'ye ulaÅŸacaÄŸÄ± belirtildi.

"BUNU YAPAN TERÖRÄ°STLER Ä°NSAN BÄ°LE DEÄžÄ°LLER"

Rizvi'nin arkadaÅŸÄ± ve Bollywood aktörü Raza Murad yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Bunu yapan teröristler cesur deÄŸil. Müslüman deÄŸil. Ä°nsan bile deÄŸiller. Ä°slam kimsenin bir baÅŸkasÄ±nÄ±n canÄ±nÄ± almasÄ±na izin vermez." ifadelerini kullandÄ±. SaldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybeden 49 yaÅŸÄ±ndaki Abis Rizvi, son olarak 2014 yÄ±lÄ±nda Roar: The Tigers of Sunderbans isimli filmi yazÄ±p, yönetmiÅŸ ve ayrÄ±ca yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± üstlenmiÅŸti.