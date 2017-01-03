Polis Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± basÄ±nla paylaÅŸtÄ±

Reina'da 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi silahlÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± dÃ¼zenlediÄŸinden ÅŸÃ¼phelenilen kiÅŸiye ait olan bir fotoÄŸraf basÄ±nla paylaÅŸÄ±ldÄ±

Emniyetin paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± karede zanlÄ±nÄ±n selfie çektiÄŸi görüldü.FotoÄŸrafta saldÄ±rganÄ±n yüzü de belirgin bir ÅŸekilde görülebiliyor.

Öte yandan, zanlÄ±nÄ±n bulunmasÄ± için Ä°stanbul'da geniÅŸ çaplÄ± bir operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± haberleri gelmeye baÅŸladÄ±.

DoÄŸan Haber AjansÄ± (DHA), akÅŸam saatlerinde Ä°stanbul'un Zeytinburnu ilçesi yakÄ±nlarÄ±nda bir bölgede, helikopter destekli operasyon düzenlendiÄŸini bildirdi.

Numan KurtulmuÅŸ: Teröristin eÅŸkaliyle ilgili verilere ulaÅŸÄ±ldÄ±

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Hükümet Sözcüsü Numan KurtulmuÅŸ da, Ä°stanbul Ortaköy'de bulunan Reina gece kulübüne yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi düzenlenen saldÄ±rÄ±yÄ± düzenleyen zanlÄ±nÄ±n eÅŸkaliyle ilgili verilere ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Numan KurtulmuÅŸ, silahlÄ± saldÄ±rÄ±yla ilgili 8 kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

KurtulmuÅŸ, Bakanlar Kurulu'nun ardÄ±ndan düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, "Sekiz kiÅŸi gözaltÄ±ndadÄ±r. Bu anlamda teröristle de ilgili olarak parmak izleri ve eÅŸkaliyle ilgili verilere ulaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. HÄ±zla kimlik tespiti yapÄ±lacaktÄ±r. Varsa baÅŸka baÄŸlantÄ±larÄ±, arkalarÄ±ndaki güçleri de ortaya çÄ±karmamÄ±z mümkün olur" dedi.

KurtulmuÅŸ ayrÄ±ca 'provokatif olarak kullanÄ±lan' bütün sosyal medya hesaplarÄ±nÄ±n takip edildiÄŸini ifade ederek, 347 sosyal medya hesabÄ±yla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 92 kiÅŸi hakkÄ±nda da iÅŸlem yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sözlerine ekledi.

Daha erken saatlerde, DoÄŸan Haber AjansÄ± (DHA) ve Anadolu AjansÄ± (AA), saldÄ±rgana ait olduÄŸu belirtilen yeni fotoÄŸraflar yayÄ±mladÄ±.

Daha önce yapÄ±lan açÄ±klamalarda, saldÄ±rÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k yedi dakika sürdüÄŸü ve saldÄ±rganÄ±n da silahÄ±nÄ± olay yerine bÄ±rakarak, kaotik durumdan faydalanÄ±p kaçtÄ±ÄŸÄ± ifade edilmiÅŸti.

AyrÄ±ca saldÄ±rganÄ±n, Reina'nÄ±n içinde, üzerindeki kÄ±yafeti deÄŸiÅŸtirdiÄŸi de öne sürülen diÄŸer iddialar arasÄ±nda yer alÄ±yor.

Sekiz kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Åžu ana kadar olayla ilgisi olduÄŸu düÅŸünülen sekiz kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

AA, Reina'nÄ±n çevresinde MOBESE ve güvenlik kamerasÄ± kayÄ±tlarÄ±nÄ±n incelenmesinin devam ettiÄŸini ve güvenlik güçlerinin en ufak ayrÄ±ntÄ±yÄ± bile deÄŸerlendirdiÄŸini vurguladÄ±.

Ä°stanbul'da yÄ±lbaÅŸÄ± akÅŸamÄ± düzenlenen saldÄ±rÄ±da 25'i yabancÄ± uyruklu 39 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸ ve 69 kiÅŸi de yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.

Irak Åžam Ä°slam Devleti (IÅžÄ°D), bugün yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamayla saldÄ±rÄ±yÄ± üstlendi.

CNN Türk TV kanalÄ± da, saldÄ±rganÄ±n baÄŸlantÄ±larÄ±, uyruÄŸu ve eÅŸkâlinin kesinleÅŸtiÄŸini ancak operasyonlarÄ±n devam etmesinden dolayÄ± bu bilgilerin kamuoyuyla paylaÅŸÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürdü.

Silahla ilgili balistik incelemenin devam ettiÄŸi ve ilk tespitlere göre, saldÄ±rganÄ±n üç kez ÅŸarjör deÄŸiÅŸtirerek 120 kurÅŸunla saldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtirdiÄŸi de belirtildi.

DHA yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± bir baÅŸka haberde de, Bursa'da gelen bir ihbar üzerine güvenlik önlemlerinin artÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

DHA'nÄ±n haberine göre Bursa Emniyeti, fotoÄŸraflardaki kiÅŸiye benzeyen bir ÅŸahsÄ±n Yalova'da deniz otobüsünden indikten sonra otostop yaparak baÅŸka bir otomobile bindiÄŸi yönünde yapÄ±lan ihbarÄ±n üzerine söz konusu aracÄ± aramaya baÅŸladÄ±.