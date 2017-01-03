Eski IÅžÄ°D militanÄ± itiraf etti IÅžÄ°D TÃ¼rkiye'ye savaÅŸ aÃ§tÄ±

Eski IÅžÄ°D militanÄ± olarak bilinen bir ÅŸahÄ±s, Reina'daki saldÄ±rÄ±nÄ±n anlamÄ±nÄ±n IÅžÄ°D'in TÃ¼rkiye'ye savaÅŸ aÃ§mak olduÄŸunu sÃ¶yledi

Independent'Ä±n savunma editörü Kim Sengupta imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan haberde, kÄ±sa süre önce Kuzey Suriye'deyken konuÅŸulan ve 'eski bir IÅžÄ°D militanÄ±' olarak tanÄ±mlanan kiÅŸinin anlattÄ±klarÄ± aktarÄ±lÄ±yor.Ä°smi Ebu Mutassim olarak verilen eski IÅžÄ°D militanÄ±, örgütün Türkiye'yi nasÄ±l gördüÄŸünü anlatÄ±rken, "Liderleri sÄ±rtÄ±nÄ± Ä°slam'a dönmüÅŸ, Müslüman bir ülke olarak görüyorlar. AmerikalÄ±larla ve Ruslarla iÅŸbirliÄŸi yapan bir ülke olarak kabul ediyorlar" diyor.

AynÄ± eski militan, "IÅžÄ°D tarafÄ±ndan olabilecek en kötü düÅŸman olarak görülüyorlar. IÅžÄ°D Türkiye'ye savaÅŸ açtÄ±" diyor.

'IÅžÄ°D, Irak ve Suriye dÄ±ÅŸÄ±nda saldÄ±rÄ±larÄ± teÅŸvik ediyor'

Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± IÅžÄ°D üstlenmiÅŸ ve örgütün açÄ±klamasÄ±nda Türkiye 'HÄ±ristiyanlarÄ±n koruyucusu' olarak tanÄ±mlanmÄ±ÅŸtÄ±. AçÄ±klamada aynÄ± zamanda 'Türkiye'nin askeri operasyonlarÄ± devam ettikçe saldÄ±rÄ±larÄ±n da süreceÄŸi' ifadeleri yer almÄ±ÅŸtÄ±.

Independent haberinde, Irak'ta Musul çevresinde, Suriye'de ise Rakka etrafÄ±nda baskÄ± altÄ±na giren IÅžÄ°D'in Suriye ve Irak dÄ±ÅŸÄ±nda saldÄ±rÄ±larÄ± teÅŸvik etmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lÄ±yor.

"Son aylarda Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalÄ±ÅŸan çok sayÄ±da militan yakalandÄ±. AynÄ± zamanda Türk güvenlik güçleri, IÅžÄ°D hücrelerine yaptÄ±klarÄ± baskÄ±nlarda silahlar ele geçirmiÅŸti" denen Independent haberinde, örgütün Türkiye içinde de güçlü olduÄŸu vurgusu yapÄ±lÄ±yor.

'ArtÄ±k herkes tehdit altÄ±nda'

Suriye'deki iç savaÅŸtan kaçmÄ±ÅŸ olan, ancak Türkiye'ye sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±klarÄ±nda ÅžanlÄ±urfa'da IÅžÄ°D üyeleri tarafÄ±ndan tehdit edildikleri gerekçesiyle Ä°stanbul'a gelen bir grup BeÅŸar Esad karÅŸÄ±tÄ± Suriyeli muhalifle konuÅŸan Independent editörü Sengupta, "Urfa'daki imamlar, sÄ±k sÄ±k gençleri IÅžÄ°D'i ve Nusra Cephesi'ni desteklemeye çaÄŸÄ±rÄ±yordu" diyor.

Ä°stanbul'da Independent'a konuÅŸan Yassir Abdülhamid adlÄ± muhalif, "IÅžÄ°D tehditleri yüzünden Urfa'dan ayrÄ±ldÄ±m. Urfa gibi yerler neredeyse Suriye kadar tehlikeli hale gelmiÅŸti. Türk yetkililerin haberi olmadan IÅžÄ°D'in nasÄ±l o kadar rahat faaliyet gösterebildiÄŸini anlayamÄ±yorduk. Ä°stanbul'a geldiÄŸimden beri iki tane büyük IÅžÄ°D saldÄ±rÄ±sÄ± oldu. Urfa ya da Kilis gibi yerlerde biz Suriyeli muhalifler tehdit altÄ±ndaydÄ±k. Åžimdiyse Ä°stanbul'da herkes IÅžÄ°D tehdidi altÄ±nda" diyor.