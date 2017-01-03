Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n ailesi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nda terÃ¶ristin Ã§ift ÅŸarjÃ¶rÃ¼ ters yÃ¶nde birbirine bantla yapÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±, bÃ¶ylece ÅŸarjÃ¶r deÄŸiÅŸtirirken zaman harcamadÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Bu arada terÃ¶ristin ailesinin de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

Ä°stanbul Ortaköy’deki gece kulübü Reina’yÄ± kan gölüne çevirip 39 kiÅŸiyi öldüren teröristle ilgili olarak, Ä°stanbul Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ve Ä°stihbarat Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± daha da yoÄŸunlaÅŸtÄ±rdÄ±.

Habertürk gazetesinin haberine göre, Reina katliamcÄ±sÄ±nÄ±n izini dakika dakika süren emniyet ekipleri, terör örgütü DEAÅž mensubu olan teröristin yakalanmasÄ± için çok sayÄ±da adrese eÅŸzamanlÄ± operasyonlar düzenledi. Edinilen bilgilere göre, katliamÄ± gerçekleÅŸtiren terörist, Zeytinburnu 58. Bulvar Caddesi’ne elinde sigara ve sÄ±rt çantasÄ±yla gitti.

ÇÄ°FT ÅžARJÖRÜ BÄ°RBÄ°RÄ°NE BANTLAMIÅž

Reina’ya yakÄ±n bir noktada saat 01.15’te taksiden inerek gece kulübüne doÄŸru yürümeye baÅŸlayan terörist, yaklaÅŸÄ±k 3 dakikalÄ±k bir yürüyüÅŸün ardÄ±ndan saat 01.18’de KalaÅŸnikof otomatik tüfekle ateÅŸ açarak mekânÄ±n içerisine girdi.

Teröristin askeri operasyon timlerinin yaptÄ±ÄŸÄ± gibi çift ÅŸarjörü ters yönde birbirine bantla yapÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±, böylece ÅŸarjör deÄŸiÅŸtirirken zaman harcamadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ±. Teröristin saldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda ise 6 ÅŸarjör kullandÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

Teröristin adÄ±m adÄ±m her anÄ±nÄ± tespit eden polis ekipleri, kaldÄ±ÄŸÄ± 58. Bulvar Caddesi 63/5 Sokak’taki bazÄ± dairelere girip çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± da saptadÄ±. Bu sokak üzerinde bulunan ve göçmenlerin kaldÄ±ÄŸÄ± 8 ayrÄ± daireye baskÄ±n düzenlendi.

BaskÄ±n sonrasÄ±nda teröristle iliÅŸkili olduÄŸu belirlenen 12 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Teröristin Zeytinburnu dÄ±ÅŸÄ±nda BaÅŸakÅŸehir’deki bazÄ± DEAÅž sempatizanlarÄ±nÄ±n da yanÄ±nda barÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Polis, BaÅŸakÅŸehir’de bulunan adreslere de operasyon gerçekleÅŸtirdi.

‘ÇELÄ°K ÇEKÄ°RDEKLÄ° MERMÄ° KULLANDI’

Güvenlik kamerasÄ± görüntülerine göre, önce kapÄ±daki polis memuru Burak YÄ±ldÄ±z’Ä± ÅŸehit eden, ardÄ±ndan güvenlik elemanÄ± Fatih Çakmak’Ä± öldüren teröristin kullandÄ±ÄŸÄ± AK-47 KalaÅŸnikof türü uzun namlulu silahda kullandÄ±ÄŸÄ± merminin “çelik çekirdekli” olduÄŸu belirlendi.

39 kurbanÄ±n 37’sinin olay yerinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi de tespit edildi. Cenazelerin Adli TÄ±p incelemesinde de ölenlerin tamamÄ±nÄ±n ateÅŸli silahtan hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi saptandÄ±.

BazÄ± mermilerin bir kurbandan çÄ±kÄ±p diÄŸerine saplandÄ±ÄŸÄ± ve ölenlerin vücuduna birden fazla kurÅŸun isabet ettiÄŸi belirlendi. Bir fiÅŸek türü olan çelik çekirdek, genelde zÄ±rh delmek amacÄ±yla kullanÄ±lÄ±yor.

Yüksek kalibreli silahlarÄ±n attÄ±ÄŸÄ± çekirdeklerde görülen bu mermi, kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda 4-5 veya daha fazla insanÄ± delip geçme özelliÄŸine sahip.

Yürütülen soruÅŸturmada polis, teröristin kÄ±sa bir süre önce Suriye’den Türkiye’ye giriÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etti. Suriye’de DEAÅž adÄ±na savaÅŸtÄ±ÄŸÄ± da saptanan teröristin bu nedenle silah kullanmaya çok hâkim olduÄŸu öÄŸrenildi.