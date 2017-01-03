Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 03/01/2017 07:37

Milyarder iÅŸ adamÄ± da Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti

Muhammed el-Sarraf

ÃœrdÃ¼n'de 13 ÅŸirketi bulunan Irak asÄ±llÄ± ÃœrdÃ¼nlÃ¼ iÅŸ adamÄ± ve Ã¼lkenin en zengin isimlerinden Muhammed el-Sarraf da Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti

Telekomünikasyon, güvenlik ve su arÄ±tma tesisleri yatÄ±rÄ±mlarÄ± bulunan El-Sarraf, Ürdün hükümetiyle çalÄ±ÅŸan iÅŸadamlarÄ±ndan biri olarak biliniyordu. Edinilen bilgilere göre, El-Sarraf’Ä±n arkadaÅŸÄ± olan Nawras Affas da ölenler arasÄ±nda.Ürdün’ün baÅŸkenti Umman’da Pi Lounge adlÄ± kulübün iÅŸletmecisi olan Affas, iÅŸadamÄ± El-Sarraf’la birlikte yÄ±lbaÅŸÄ± için Ä°stanbul’a gelmiÅŸti

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39 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep olan gece kulÃ¼bÃ¼ havadan bÃ¶yle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi terÃ¶ristin silahlÄ± saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu Reina'da 39 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. SaldÄ±rÄ± sonrasÄ± gece kulÃ¼bÃ¼ havadan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.


Reina kurbanÄ±na ÅŸehit demeyen imama tepki gÃ¶sterdi

Reina'da yaÅŸanan katliamda hayatÄ±nÄ± kaybeden Mehmet Sezgin Seymen'in cenaze tÃ¶reninde hocanÄ±n ÅŸehit dememesi Ã¼zerine, Seymen'in arkadaÅŸlarÄ±ndan birinin "Hocam Mustafa ÅŸehit. Onun ÅŸehit olduÄŸunu sÃ¶yle" diye seslendi.


Irak'Ä±n en zengin isimlerinden Sarraf da Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nda can verdi

Irak'Ä±n milyoner iÅŸ adamÄ± Muhammed el-Sarraf ve arkadaÅŸÄ± da Reina'da yaÅŸanan saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybetti.