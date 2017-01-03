Milyarder iÅŸ adamÄ± da Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti

ÃœrdÃ¼n'de 13 ÅŸirketi bulunan Irak asÄ±llÄ± ÃœrdÃ¼nlÃ¼ iÅŸ adamÄ± ve Ã¼lkenin en zengin isimlerinden Muhammed el-Sarraf da Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti

Telekomünikasyon, güvenlik ve su arÄ±tma tesisleri yatÄ±rÄ±mlarÄ± bulunan El-Sarraf, Ürdün hükümetiyle çalÄ±ÅŸan iÅŸadamlarÄ±ndan biri olarak biliniyordu. Edinilen bilgilere göre, El-Sarraf’Ä±n arkadaÅŸÄ± olan Nawras Affas da ölenler arasÄ±nda.Ürdün’ün baÅŸkenti Umman’da Pi Lounge adlÄ± kulübün iÅŸletmecisi olan Affas, iÅŸadamÄ± El-Sarraf’la birlikte yÄ±lbaÅŸÄ± için Ä°stanbul’a gelmiÅŸti