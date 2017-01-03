FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±â€™nda 18 DAEÅž Ã¼yesi terÃ¶rist Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±â€™nÄ±n 133â€™Ã¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼nde 18 DEAÅž'li terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

Türk SilahlÄ± Kuvvetleri'nden (TSK) yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, Suriye’nin kuzeyinde devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±’nÄ±n 133’üncü gününde devam eden geliÅŸmeler kapsamÄ±nda, Muhalif unsurlardan oluÅŸan Özel Görev Kuvvet GruplarÄ± tarafÄ±ndan, havadan ve karadan saÄŸlanan yoÄŸun ateÅŸ desteÄŸi ile El Bab’Ä±n ele geçirilmesine yönelik planlÄ± harekatÄ±n icrasÄ±na devam edildi. Hedef tespit vasÄ±talarÄ± ile tespit edilen 150 DEAÅž terör örgütü hedefi, ateÅŸ destek vasÄ±talarÄ± ile (FÄ±rtÄ±na, ÇNRA, Havan, Tank) yapÄ±lan atÄ±ÅŸlar sonucunda baskÄ± altÄ±na alÄ±ndÄ±, birçok hedef kullanÄ±lamaz hale getirildi.

Türk Hava Kuvvetleri’ne ait uçaklar tarafÄ±ndan, Bab ve Bzagah’da bulunan DEAÅž terör örgütü hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatÄ± sonucunda; barÄ±nma yeri ve cephanelik olarak kullanÄ±lan toplam dört hedef imha edildi. Rusya Federasyonu hava unsurlarÄ± tarafÄ±ndan El Bab 8 kilometre güneybatÄ±sÄ±nda yer alan Dayr Kak bölgesinde bulunan DEAÅž unsurlarÄ±, hava taarruzu ile etkisiz hale getirildi.

Gün içerisinde yaÅŸanan çatÄ±ÅŸmalar ve topçu atÄ±ÅŸlarÄ± sonucu toplam 18 DEAÅž terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi, çoÄŸu aÄŸÄ±r olmak üzere 37 terörist yaralandÄ±. DEAÅž terör örgütünden temizlenen bölgelerde Muhaliflere destek saÄŸlayan patlayÄ±cÄ± madde tespit ve imha timleri tarafÄ±ndan, 25 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± (EYP) imha edildi, harekatÄ±n baÅŸÄ±ndan bugüne kadar, çoÄŸu tuzaklanmÄ±ÅŸ 2604 EYP ve 43 mayÄ±n kontrollü olarak etkisiz hale getirildi.