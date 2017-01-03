KaÃ§an FETÃ–'cÃ¼ evinin Ã§atÄ± katÄ±nda yakalandÄ±

KapatÄ±lan Battalgazi EÄŸitim KurumlarÄ±nÄ±n YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± olan F. S.,FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda yakalandÄ±.

KapatÄ±lan Battalgazi EÄŸitim KurumlarÄ± ve bir güvenlik ÅŸirketinin Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± olan F. S., yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi polisin yaptÄ±ÄŸÄ± operasyonla evinin çatÄ± katÄ±nda yakalandÄ±. FETÖ/PDY'nin Kayseri Mütevelli Heyeti BaÅŸkan Vekili olduÄŸu belirtilen ve hakkÄ±nda Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yakalama kararÄ± bulunan F.S., poliste alÄ±nan ifadesinin ardÄ±ndan çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak, cezaevine konuldu