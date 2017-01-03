Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 03/01/2017 09:10

KaÃ§an FETÃ–'cÃ¼ evinin Ã§atÄ± katÄ±nda yakalandÄ±


KapatÄ±lan Battalgazi EÄŸitim KurumlarÄ±nÄ±n YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± olan F. S.,FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda yakalandÄ±.

KapatÄ±lan Battalgazi EÄŸitim KurumlarÄ± ve bir güvenlik ÅŸirketinin Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± olan F. S., yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi polisin yaptÄ±ÄŸÄ± operasyonla evinin çatÄ± katÄ±nda yakalandÄ±. FETÖ/PDY'nin Kayseri Mütevelli Heyeti BaÅŸkan Vekili olduÄŸu belirtilen ve hakkÄ±nda Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yakalama kararÄ± bulunan F.S., poliste alÄ±nan ifadesinin ardÄ±ndan çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak, cezaevine konuldu

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39 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep olan gece kulÃ¼bÃ¼ havadan bÃ¶yle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi terÃ¶ristin silahlÄ± saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu Reina'da 39 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. SaldÄ±rÄ± sonrasÄ± gece kulÃ¼bÃ¼ havadan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.


Reina kurbanÄ±na ÅŸehit demeyen imama tepki gÃ¶sterdi

Reina'da yaÅŸanan katliamda hayatÄ±nÄ± kaybeden Mehmet Sezgin Seymen'in cenaze tÃ¶reninde hocanÄ±n ÅŸehit dememesi Ã¼zerine, Seymen'in arkadaÅŸlarÄ±ndan birinin "Hocam Mustafa ÅŸehit. Onun ÅŸehit olduÄŸunu sÃ¶yle" diye seslendi.


Irak'Ä±n en zengin isimlerinden Sarraf da Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nda can verdi

Irak'Ä±n milyoner iÅŸ adamÄ± Muhammed el-Sarraf ve arkadaÅŸÄ± da Reina'da yaÅŸanan saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybetti.