Reina'nÄ±n DJ'i Abdullah Can SaraÃ§ o dehÅŸet anlarÄ± anlattÄ±

Reina'nÄ±n Dj'i olay anÄ±nÄ± anlatarak, "SaldÄ±rganÄ±n nefesini hala hissediyorum" dedi.

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Ä°stanbul'daki ünlü eÄŸlence merkezi Reina'da 27'si yabancÄ± 39 kiÅŸinin katledildiÄŸi DEAÅž saldÄ±rÄ±sÄ±ndan yaralÄ± kurtulan DJ Abdullah Can Saraç, dehÅŸet anlarÄ±nÄ± Hürriyet'e anlattÄ±. SaldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda arkadaÅŸÄ±yla birlikte DJ kabininin altÄ±na saklanarak kurtulan Saraç o gece, kulübe girene kadar çok sÄ±kÄ± güvenlikten geçirildiklerini belirtti.

'UFUK ABÄ° AÅžAÄžIYA ÇEKTÄ°'

Saraç, ÅŸunlarÄ± söyledi:"Ben ve DJ arkadaÅŸÄ±m Ufuk AkyÄ±ldÄ±z, DJ kabinindeydik. Saat 01.17'ydi. KÄ±z arkadaÅŸÄ±m mesaj atmÄ±ÅŸtÄ±. Cevap yazacaktÄ±m. Saati oradan çözüyorum. Ä°çeride 700-800 insan vardÄ±. Bizim bulunduÄŸumuz kapalÄ± alanda 400'e yakÄ±n kiÅŸi vardÄ±. DiÄŸerleri balkondaydÄ±. Dans müziÄŸi çalÄ±yor, insanlar eÄŸleniyordu. O an bir el ateÅŸ sesi duydum. Panik olduk. Kuru sÄ±kÄ± sandÄ±k; ÅŸaka yapÄ±yorlar diye... Tereddüt içinde kaldÄ±k. Ufuk abiyle göz göze geldik. 'Hiçbir ÅŸey olmamÄ±ÅŸ gibi devam edelim' dedik. O andan sonra içeriyi taramaya baÅŸladÄ±. DJ kabininin altÄ±nda çok dar bir alan var. Ufuk abi kolumdan çekti. AltÄ±na girip saklandÄ±k. Benim aÄŸzÄ±mÄ± tuttu Ufuk abi.

'3 KEZ TEKBÄ°R GETÄ°RDÄ°'

Adam (saldÄ±rgan) içeriye geçti. Her tarafÄ± tarÄ±yordu. TaradÄ±ktan sonra tek el ateÅŸ sesleri duyulmaya baÅŸlandÄ±. O an yerde yatanlara sÄ±kÄ±yordu. Bizim DJ kabininin önüne kadar geldi. Ayak seslerini, nefes seslerini hissediyordum. Orada yine taramaya baÅŸladÄ±. ÇÄ±kan boÅŸ kovanlar mobilyalara deÄŸiyordu. Bize kadar gelmiÅŸti. 4 tane ÅŸarjör deÄŸiÅŸtirdi. 4 tane saydÄ±m. 'AllahÄ±m bu son olsun' dedim. Silah sesleri hiçbir ÅŸekilde susmadÄ±. AynÄ± silahtan atÄ±ÅŸlar yapÄ±lÄ±yordu. BaÅŸka saldÄ±rgan yoktu, tek bir kiÅŸiydi. Silah sesleri kesildi. Bir dakika geçti, geçmedi; galiba üzerini deÄŸiÅŸtirdi. Bu kez hÄ±rÄ±ltÄ±lar, yardÄ±m isteyen sesler duyulmaya baÅŸlandÄ±. Çok korkmuÅŸtuk. 3 defa Arapça ÅŸivesiyle 'Allahuekber' sesini duydum. Åživesi ArapçaydÄ±, eminim.5-10 dakika sonra polisin sesini duyduk. 'Teslim ol' dediler. KarÅŸÄ±lÄ±k vermedi. 2-3 el silah sesi duydum. 'Ufuk abi, bitmedi bu olay, biz burada öleceÄŸiz' dedim. 15 dakika sonra baÄŸÄ±rma sesleri geldi, 'Yere yat' diye. MeÄŸer yaralÄ±lara söylüyorlarmÄ±ÅŸ. Biz 'Ä°mdat' diye baÄŸÄ±rdÄ±k. 'Komiserim burada iki kiÅŸi var' dediler. Özel harekâtçÄ±lar geldi. Ä°nsanlar her yere kaçÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Depoya giren mi, bulaÅŸÄ±khaneye saklanan mÄ± dersiniz... Özel harekât geldikten sonra bize 'Kabinin üstünden atla' dediler. Kabin 1.5 metre yüksekteydi. AyaklarÄ±m kilitlenmiÅŸti. Kendimi kaybetmiÅŸtim. KapÄ± kolu, her yer kandÄ±. Yaralananlar, ölenler, kÄ±vrananlar... DÄ±ÅŸarÄ±ya çÄ±ktÄ±m. Ä°lk kurÅŸundan sonra dÄ±ÅŸarÄ±ya çÄ±kÄ±ÅŸÄ±mÄ±z 45 dakika sürmüÅŸtü.

'Ä°HBAR KONUÅžULUYORDU'

Önceki günlerde tedirginlik vardÄ±. Ä°hbar alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± söylenmiÅŸti. Personelle aramÄ±zda konuÅŸmuÅŸtuk. YanÄ±mÄ±zda bir kulüp var. Ä°ddiaya göre 3 kiÅŸi oraya keÅŸfe gitmiÅŸ. Bize '3 ÅŸahÄ±s geldi, polise ihbar ettik' diye ikaz geldi. Garsonlar arasÄ±nda böyle bir dedikodu vardÄ±. Ben iÅŸe gelirken 3 kez polis kontrolünden geçtim. Gelene kadar 10-15 polis saydÄ±m. O kadar sÄ±kÄ± güvenlik vardÄ± ki, ÅŸu an aklÄ±m duruyor, nasÄ±l gelebildi... AkÅŸam 'Bize bir ÅŸey olmaz, yaklaÅŸamaz, her yerde çevirme var, durdurulur' demiÅŸtik. Taksiler bile çevriliyordu. Çevrede o kadar önlem varken, bir saldÄ±rÄ± olmaz diyorduk. Ben 35 yaÅŸÄ±ndayÄ±m. 15 yaÅŸÄ±ndan beri mesleÄŸin içindeydim. 8 yÄ±ldÄ±r Reina'da çalÄ±ÅŸÄ±yorum. Psikolojim tamamen bozuk. UyuyamÄ±yorum. Bu saatten sonra DJ'lik iÅŸine devam etmeyi düÅŸünmüyorum. Gece hayatÄ±nÄ± bitirdim."

KURÅžUNLAR TEK SÄ°LAHTAN

Reina'daki saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybeden 39 kiÅŸinin kimlikleri tespit edilirken ön otopsi raporlarÄ±ndaki en çarpÄ±cÄ± detay atÄ±ÅŸ mesafesi. BazÄ± kurbanlar bitiÅŸik atÄ±ÅŸla öldürülmüÅŸ. Bu da saldÄ±rganÄ±n yerde yatan yaralÄ±lara tekrar ateÅŸ açtÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyor. KurÅŸunlarÄ±n vücutlara isabet noktalarÄ± ise göÄŸüs, kafa ve sÄ±rt bölgeleri. BazÄ± kurÅŸunlar bir kurbandan çÄ±kÄ±p diÄŸer bir kurbana saplanmÄ±ÅŸ. Ä°sabet eden kurÅŸunlarÄ±n tamamÄ± tek bir silahtan çÄ±kma. Silah, 7.62 mm'lik mermi atan AK-47 (KalaÅŸnikof) piyade tüfeÄŸi. SaldÄ±rÄ±da denize atlama sonucu ölen yok.