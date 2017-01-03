Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 03/01/2017 09:47

Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren terÃ¶ristin ailesi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±


Uygur TÃ¼rkÃ¼ olduÄŸu tahmin edilen terÃ¶rist Zeytinburnu'nda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmiÅŸti. TerÃ¶ristin ailesi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ä°stanbul Ortaköy'deki saldÄ±rÄ±yÄ± düzenleyen teröristin kimliÄŸi belirlendi. Uygur Türkü olduÄŸu iddia edilen teröristin, KasÄ±m 2016'da ailesiyle birlikte Konya'ya geldiÄŸi öÄŸrenildi.Teröristin dikkat çekmemek için eÅŸi ve 2 çocuÄŸunu da yanÄ±nda getirdiÄŸi kaydedildi. KimliÄŸi henüz açÄ±klanmayan teröristin ailesi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

ÅžARJÖR DEÄžÄ°ÅžTÄ°RÄ°RKEN ASKERÄ° MALZEME KULLANMIÅž

Ä°stanbul polisi teröristi her yerde ararken, saldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda nasÄ±l ÅŸarjör deÄŸiÅŸtirdiÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±. SaldÄ±rÄ±dan kurtulan bir barmen, o anlarÄ± "Terörist, ÅŸarjöründe mermi bittikten sonra ÅŸarjör deÄŸiÅŸtirme sÄ±rasÄ±nda bir ÅŸey atÄ±yor, sonra bu ortalÄ±ÄŸÄ± aydÄ±nlatÄ±yordu. En az 3 kere bundan attÄ±" diye anlattÄ±.

ÖZEL BÄ°RLÄ°KLER OPERASYONDA KULLANIYOR

Barmenin ifadesine göre teröristin ÅŸarjör deÄŸiÅŸtirme sÄ±rasÄ±nda kullandÄ±ÄŸÄ± askeri malzemenin; hedef kitleyi ÅŸaÅŸÄ±rtmak, keskin aydÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n arkasÄ±nda kalarak hedefi çok daha iyi görmeyi saÄŸlamak amacÄ±yla kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Bu askeri malzemenin özel birliklerin operasyonlarÄ± sÄ±rasÄ±nda kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

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39 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep olan gece kulÃ¼bÃ¼ havadan bÃ¶yle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi terÃ¶ristin silahlÄ± saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu Reina'da 39 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. SaldÄ±rÄ± sonrasÄ± gece kulÃ¼bÃ¼ havadan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.


Reina kurbanÄ±na ÅŸehit demeyen imama tepki gÃ¶sterdi

Reina'da yaÅŸanan katliamda hayatÄ±nÄ± kaybeden Mehmet Sezgin Seymen'in cenaze tÃ¶reninde hocanÄ±n ÅŸehit dememesi Ã¼zerine, Seymen'in arkadaÅŸlarÄ±ndan birinin "Hocam Mustafa ÅŸehit. Onun ÅŸehit olduÄŸunu sÃ¶yle" diye seslendi.


Irak'Ä±n en zengin isimlerinden Sarraf da Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nda can verdi

Irak'Ä±n milyoner iÅŸ adamÄ± Muhammed el-Sarraf ve arkadaÅŸÄ± da Reina'da yaÅŸanan saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybetti.