Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren terÃ¶ristin ailesi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Uygur TÃ¼rkÃ¼ olduÄŸu tahmin edilen terÃ¶rist Zeytinburnu'nda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmiÅŸti. TerÃ¶ristin ailesi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ä°stanbul Ortaköy'deki saldÄ±rÄ±yÄ± düzenleyen teröristin kimliÄŸi belirlendi. Uygur Türkü olduÄŸu iddia edilen teröristin, KasÄ±m 2016'da ailesiyle birlikte Konya'ya geldiÄŸi öÄŸrenildi.Teröristin dikkat çekmemek için eÅŸi ve 2 çocuÄŸunu da yanÄ±nda getirdiÄŸi kaydedildi. KimliÄŸi henüz açÄ±klanmayan teröristin ailesi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

ÅžARJÖR DEÄžÄ°ÅžTÄ°RÄ°RKEN ASKERÄ° MALZEME KULLANMIÅž

Ä°stanbul polisi teröristi her yerde ararken, saldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda nasÄ±l ÅŸarjör deÄŸiÅŸtirdiÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±. SaldÄ±rÄ±dan kurtulan bir barmen, o anlarÄ± "Terörist, ÅŸarjöründe mermi bittikten sonra ÅŸarjör deÄŸiÅŸtirme sÄ±rasÄ±nda bir ÅŸey atÄ±yor, sonra bu ortalÄ±ÄŸÄ± aydÄ±nlatÄ±yordu. En az 3 kere bundan attÄ±" diye anlattÄ±.

ÖZEL BÄ°RLÄ°KLER OPERASYONDA KULLANIYOR

Barmenin ifadesine göre teröristin ÅŸarjör deÄŸiÅŸtirme sÄ±rasÄ±nda kullandÄ±ÄŸÄ± askeri malzemenin; hedef kitleyi ÅŸaÅŸÄ±rtmak, keskin aydÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n arkasÄ±nda kalarak hedefi çok daha iyi görmeyi saÄŸlamak amacÄ±yla kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Bu askeri malzemenin özel birliklerin operasyonlarÄ± sÄ±rasÄ±nda kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.