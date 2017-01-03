Irak'Ä±n en zengin isimlerinden Sarraf da Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nda can verdi

Irak'Ä±n milyoner iÅŸ adamÄ± Muhammed el-Sarraf ve arkadaÅŸÄ± da Reina'da yaÅŸanan saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Irak asÄ±llÄ± Ürdünlü iÅŸ adamÄ± ve ülkenin en zengin isimlerinden Muhammed el-Sarraf'Ä±n da Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nda öldüÄŸü ortaya çÄ±ktÄ±. Ürdün ve Irak'ta yatÄ±rÄ±mlarÄ± olan El-Sarraf'Ä±n, Ürdün'de 13 ÅŸirketi bulunduÄŸu öÄŸrenildi.

ARKADAÅžI DA ÖLDÜ

Telekomünikasyon, güvenlik ve su arÄ±tma tesisleri yatÄ±rÄ±mlarÄ± bulunan El-Sarraf, Ürdün hükümetiyle çalÄ±ÅŸan iÅŸ adamlarÄ±ndan biri olarak biliniyordu. Edinilen bilgilere göre, El-Sarraf'Ä±n arkadaÅŸÄ± olan Nawras Affas da ölenler arasÄ±nda. Ürdün'ün baÅŸkenti Umman'da Pi Lounge adlÄ± kulübün iÅŸletmecisi olan Affas, iÅŸ adamÄ± El-Sarraf'la birlikte yÄ±lbaÅŸÄ± için Ä°stanbul'a gelmiÅŸti