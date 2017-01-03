Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden Nurane Hesenova memleketine gÃ¶nderilecek

OrtakÃ¶y'de Reina adlÄ± gece kulÃ¼bÃ¼nde yaÅŸanan silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybeden Rus vatandaÅŸÄ± Nurane Hesenova'nÄ±n cenazesi memleketi Azerbaycan'a gÃ¶nderilecek.

Ä°stanbul Ortaköy'de bir gece kulübünde meydana gelen terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan hayatÄ±nÄ± kaybedenler arasÄ±nda bulunan, Azerbaycan vatandaÅŸÄ± Nurane Hesenova'nÄ±n cenazesinin ülkesine getirilmesi için çalÄ±ÅŸmalar baÅŸlatÄ±ldÄ±.

AÄ°LESÄ° RUSYA'DA YAÅžIYOR

Azerbaycan basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere göre, saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybeden ve aynÄ± zamanda Rus vatandaÅŸÄ± olan Nurane Hesenova'nÄ±n Rusya'da yaÅŸayan ailesi cenazenin Azerbaycan'a gönderilmesini istedi.

"AZERBAYCAN'A GÖNDERÄ°LSÄ°N" DEDÄ°LER

Hesenova'nÄ±n akrabalarÄ± cenazenin Azerbaycan'a gelmesi için, Rusya'nÄ±n Türkiye'deki BüyükelçiliÄŸine baÅŸvurarak cenazenin Azerbaycan'a gönderilmesini istediler. BaÅŸvuru üzerine Büyükelçilik talebi deÄŸerlendirdi ve cenazenin Azerbaycan'a gönderilmesiyle ilgili çalÄ±ÅŸmalarÄ±n baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.