Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 03/01/2017 10:35

Reina kurbanÄ±na ÅŸehit demeyen imama tepki gÃ¶sterdi


Reina'da yaÅŸanan katliamda hayatÄ±nÄ± kaybeden Mehmet Sezgin Seymen'in cenaze tÃ¶reninde hocanÄ±n ÅŸehit dememesi Ã¼zerine, Seymen'in arkadaÅŸlarÄ±ndan birinin "Hocam Mustafa ÅŸehit. Onun ÅŸehit olduÄŸunu sÃ¶yle" diye seslendi.

Ä°stanbul Ortaköy'deki bir eÄŸlence mekanÄ±ndaki terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerden 32 yaÅŸÄ±ndaki Mustafa Sezgin Seymen'in cenazesi Trabzon'un Sürmene Ä°lçesindeki babaevine getirildi, yakÄ±nlarÄ± gözyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu. Seymen'in cenazesi ardÄ±ndan topraÄŸa verildi. YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Ä°stanbul'da ünlü bir gece kulübünde gerçekleÅŸtirilen terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda kasÄ±ÄŸÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± kurÅŸunla hayatÄ±nÄ± kaybeden Mustafa Sezgin Seymen'in cenazesi, öÄŸle saatlerinde baba evine getirildi. Türk bayraÄŸÄ±na sarÄ±lÄ± tabut eve yaklaÅŸÄ±nca abla Didem Seymen, "Mustafam" diye baÄŸÄ±rarak feryad etti, acÄ±lÄ± anne Saime Seymen de, "OÄŸlum, ballÄ±m, tatlÄ±m. Sen ÅŸehit mi oldun? ArkadaÅŸlarÄ±n düÄŸününe gelecekti, cenazene geldi" diyerek gözyaÅŸÄ± döktü. Mustafa Sezgin Seymen'in tabutunun baÅŸÄ±ndan ayrÄ±lmayan 3 aylÄ±k niÅŸanlÄ±sÄ± Sezen Arseven de sürekli gözyaÅŸÄ± döktü.

"HOCAM ÅžEHÄ°T DE ÇEKÄ°NME!"

Helallik alÄ±nmasÄ± sÄ±rasÄ±nda din görevlisince yapÄ±lan dua sÄ±rasÄ±nda kalabalÄ±ktan birinin,"Hocam, Mustafa ÅŸehit. Kurban olayÄ±m sana, Mustafa'nÄ±n ÅŸehit olduÄŸunu söyle. Çekinme, söyle" diye seslenince din görevlisi, "CenabÄ± Allah inÅŸallah ÅŸehitlerden yazar" diyerek duasÄ±na devam etti.

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39 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep olan gece kulÃ¼bÃ¼ havadan bÃ¶yle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi terÃ¶ristin silahlÄ± saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu Reina'da 39 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. SaldÄ±rÄ± sonrasÄ± gece kulÃ¼bÃ¼ havadan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.


Irak'Ä±n en zengin isimlerinden Sarraf da Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nda can verdi

Irak'Ä±n milyoner iÅŸ adamÄ± Muhammed el-Sarraf ve arkadaÅŸÄ± da Reina'da yaÅŸanan saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybetti.


Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden Nurane Hesenova memleketine gÃ¶nderilecek

OrtakÃ¶y'de Reina adlÄ± gece kulÃ¼bÃ¼nde yaÅŸanan silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybeden Rus vatandaÅŸÄ± Nurane Hesenova'nÄ±n cenazesi memleketi Azerbaycan'a gÃ¶nderilecek.