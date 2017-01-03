Reina kurbanÄ±na ÅŸehit demeyen imama tepki gÃ¶sterdi

Reina'da yaÅŸanan katliamda hayatÄ±nÄ± kaybeden Mehmet Sezgin Seymen'in cenaze tÃ¶reninde hocanÄ±n ÅŸehit dememesi Ã¼zerine, Seymen'in arkadaÅŸlarÄ±ndan birinin "Hocam Mustafa ÅŸehit. Onun ÅŸehit olduÄŸunu sÃ¶yle" diye seslendi.

Ä°stanbul Ortaköy'deki bir eÄŸlence mekanÄ±ndaki terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerden 32 yaÅŸÄ±ndaki Mustafa Sezgin Seymen'in cenazesi Trabzon'un Sürmene Ä°lçesindeki babaevine getirildi, yakÄ±nlarÄ± gözyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu. Seymen'in cenazesi ardÄ±ndan topraÄŸa verildi. YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Ä°stanbul'da ünlü bir gece kulübünde gerçekleÅŸtirilen terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda kasÄ±ÄŸÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± kurÅŸunla hayatÄ±nÄ± kaybeden Mustafa Sezgin Seymen'in cenazesi, öÄŸle saatlerinde baba evine getirildi. Türk bayraÄŸÄ±na sarÄ±lÄ± tabut eve yaklaÅŸÄ±nca abla Didem Seymen, "Mustafam" diye baÄŸÄ±rarak feryad etti, acÄ±lÄ± anne Saime Seymen de, "OÄŸlum, ballÄ±m, tatlÄ±m. Sen ÅŸehit mi oldun? ArkadaÅŸlarÄ±n düÄŸününe gelecekti, cenazene geldi" diyerek gözyaÅŸÄ± döktü. Mustafa Sezgin Seymen'in tabutunun baÅŸÄ±ndan ayrÄ±lmayan 3 aylÄ±k niÅŸanlÄ±sÄ± Sezen Arseven de sürekli gözyaÅŸÄ± döktü.

"HOCAM ÅžEHÄ°T DE ÇEKÄ°NME!"

Helallik alÄ±nmasÄ± sÄ±rasÄ±nda din görevlisince yapÄ±lan dua sÄ±rasÄ±nda kalabalÄ±ktan birinin,"Hocam, Mustafa ÅŸehit. Kurban olayÄ±m sana, Mustafa'nÄ±n ÅŸehit olduÄŸunu söyle. Çekinme, söyle" diye seslenince din görevlisi, "CenabÄ± Allah inÅŸallah ÅŸehitlerden yazar" diyerek duasÄ±na devam etti.