39 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep olan gece kulÃ¼bÃ¼ havadan bÃ¶yle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi terÃ¶ristin silahlÄ± saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu Reina'da 39 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. SaldÄ±rÄ± sonrasÄ± gece kulÃ¼bÃ¼ havadan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

Terör saldÄ±rÄ±sÄ± sÄ±rasÄ±nda birçok kiÅŸi, eÄŸlence kulübünün BoÄŸaz'a bakan bu bölümünden denize atlayarak kurtulmuÅŸtu.Terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸi Reina, BoÄŸaz'dan tekneyle böyle görüntülendi.

DENÄ°ZDE DE POLÄ°S BEKLÄ°YOR

Ünlü gece kulübünün kara tarafÄ±nda olduÄŸu gibi deniz tarafÄ±nda da deniz polisine ait bir tekne bekliyor. Gece kulübünün deniz tarafÄ±na konulan ses perdeleri, bu kez kanlÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n izlerini kapatmak için kullanÄ±lÄ±yor.

DENÄ°ZE ATLAMIÅžLARDI

Terör saldÄ±rÄ±sÄ± sÄ±rasÄ±nda birçok kiÅŸi, eÄŸlence kulübünün BoÄŸaz'a bakan kÄ±smÄ±ndan denize atlayarak kurtulmuÅŸtu. SaldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan gece kulübü havadan da görüntülendi.