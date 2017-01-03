Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 03/01/2017 10:52

39 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep olan gece kulÃ¼bÃ¼ havadan bÃ¶yle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi


YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi terÃ¶ristin silahlÄ± saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu Reina'da 39 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. SaldÄ±rÄ± sonrasÄ± gece kulÃ¼bÃ¼ havadan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

Terör saldÄ±rÄ±sÄ± sÄ±rasÄ±nda birçok kiÅŸi, eÄŸlence kulübünün BoÄŸaz'a bakan bu bölümünden denize atlayarak kurtulmuÅŸtu.Terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸi Reina, BoÄŸaz'dan tekneyle böyle görüntülendi.

DENÄ°ZDE DE POLÄ°S BEKLÄ°YOR

Ünlü gece kulübünün kara tarafÄ±nda olduÄŸu gibi deniz tarafÄ±nda da deniz polisine ait bir tekne bekliyor. Gece kulübünün deniz tarafÄ±na konulan ses perdeleri, bu kez kanlÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n izlerini kapatmak için kullanÄ±lÄ±yor.

DENÄ°ZE ATLAMIÅžLARDI

Terör saldÄ±rÄ±sÄ± sÄ±rasÄ±nda birçok kiÅŸi, eÄŸlence kulübünün BoÄŸaz'a bakan kÄ±smÄ±ndan denize atlayarak kurtulmuÅŸtu. SaldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan gece kulübü havadan da görüntülendi.

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Reina kurbanÄ±na ÅŸehit demeyen imama tepki gÃ¶sterdi

Reina'da yaÅŸanan katliamda hayatÄ±nÄ± kaybeden Mehmet Sezgin Seymen'in cenaze tÃ¶reninde hocanÄ±n ÅŸehit dememesi Ã¼zerine, Seymen'in arkadaÅŸlarÄ±ndan birinin "Hocam Mustafa ÅŸehit. Onun ÅŸehit olduÄŸunu sÃ¶yle" diye seslendi.


Irak'Ä±n en zengin isimlerinden Sarraf da Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nda can verdi

Irak'Ä±n milyoner iÅŸ adamÄ± Muhammed el-Sarraf ve arkadaÅŸÄ± da Reina'da yaÅŸanan saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybetti.


Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden Nurane Hesenova memleketine gÃ¶nderilecek

OrtakÃ¶y'de Reina adlÄ± gece kulÃ¼bÃ¼nde yaÅŸanan silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybeden Rus vatandaÅŸÄ± Nurane Hesenova'nÄ±n cenazesi memleketi Azerbaycan'a gÃ¶nderilecek.