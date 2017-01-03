ModacÄ± Barbaros Åžansal KKTC'den sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± ediliyor

ÃœnlÃ¼ modacÄ± Barbaros Åžansal sosyal medyadan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlar nedeniyle KKTC'den sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilecek.

Sosyal medyadaki paylaÅŸÄ±mlarÄ±yla Türkiye'ye hakaret eden ve büyük tepki çeken Barbaros Åžansal KKTC'den sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± ediliyor.Kendisini eÅŸcinsel terzi yamaÄŸÄ± olarak tanÄ±mlayan Barbaros Åžansal, Reina katliamÄ±ndan dakikalar önce yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± yeni yÄ±l mesajÄ±nda Türk halkÄ±na hakaret etmiÅŸti. Zira imza toplayan yüzlerce vatandaÅŸ tarafÄ±ndan hakkÄ±nda suç duyurusunda bulunduÄŸu Åžansal'Ä±n gözaltÄ±nda olduÄŸu bildirildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAÅžIMLARI BÜYÜK TEPKÄ° ÇEKMÄ°ÅžTÄ°

YÄ±lbaÅŸÄ± tatili için KKTC'ye gelen modacÄ± Barbaros Åžansal, Türkiye'ye aÄŸÄ±r hakaret ettiÄŸi görüntüleri sosyal medyadan yayÄ±nlamÄ±ÅŸtÄ±. KKTC Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Åžansal'Ä±n hakaret dolu sözlerinin tepki toplamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan harekete geçti. Henüz resmi bir açÄ±klama yapÄ±lmazken, Åžansal'Ä±n gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

HAFTA Ä°ÇERÄ°SÄ°NDE SINIR DIÅžI EDÄ°LECEK

ElveriÅŸsiz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle Barbaros Åžansal'Ä±n sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilme iÅŸlemi ertelenirken, ünlü modacÄ±nÄ±n hafta içerisinde sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi bekleniyor.Öte yandan, imza toplayan yüzlerce vatandaÅŸ Åžansal hakkÄ±nda suç duyurusunda bulundu.