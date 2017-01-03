Suriye'deki savaÅŸtan kaÃ§an genÃ§ Reina'da hayatÄ±nÄ± kaybetti

Suriye'deki iÃ§ savaÅŸta aÄŸabeyini kaybeden ve 5 yÄ±l Ã¶nce Ä°stanbul'a yerleÅŸen Mohamad Elhout, Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nda arkadaÅŸÄ±yla birlikte hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Suriyeli 23 yaÅŸÄ±ndaki Mohamad Elhout, ülkesindeki iç savaÅŸtan kaçarak 5 yÄ±l önce Ä°stanbul'a geldi. Burada dil eÄŸitimi alan Elhout, ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gerekli iÅŸlemlerini tamamladÄ±ktan sonra Antalya'da bir turizm ÅŸirketinde çalÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±.AÄŸabeyi Ä°stanbul'da yaÅŸayan Elhout, kardeÅŸinin birini de Suriye'deki iç savaÅŸta kaybetti. Ailesi de Halep'te güvenli bölgeye geçen Elhout'un hayali ise anne ve babasÄ±nÄ± yanÄ±na getirmekti.

1 ARKADAÅžIYLA CAN VERDÄ°

3 dil bilen Elhout, haftalÄ±k izninde Ä°stanbul'a arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n yanÄ±na geldi. 3 arkadaÅŸ yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi ise eÄŸlenmek üzere Reina'ya gitti. Yeni yÄ±lda yeni yaÅŸÄ±na girecek olan Elhout ve arkadaÅŸlarÄ± terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda kurÅŸunlarÄ±n hedefi oldu. Elhout ve bir arkadaÅŸÄ± saldÄ±rÄ±na hayatÄ±nÄ± kaybetti, biri ise yaralÄ± kurtuldu.

Ä°STANBUL'DA DEFNEDÄ°LECEK

KarÄ±n ve dizine iki kurÅŸun isabet eden Suriyeli genç olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybetti. Yetkililer uzun süren çalÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan Elhout'un ailesine ulaÅŸabildiÄŸi belirtildi. Ä°ÅŸlemleri tamamlanan Suriyeli gencin Ä°stanbul'da AyazaÄŸa mezarlÄ±ÄŸÄ±nda topraÄŸa verileceÄŸi bildirildi.