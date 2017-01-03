ModacÄ± Barbaros Åžansal SÃ¶zlerim Ã§arpÄ±tÄ±ldÄ± dedi

ModacÄ± Barbaros Åžansal, sosyal medyadan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalar Ã¼zerine gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Åžansal ifadesinde, videodaki sÃ¶zlerinin Ã§arpÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

HavalimanÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ± sÄ±rasÄ±nda linç giriÅŸimine maruz kalan Barbaros Åžansal ifadesi alÄ±nmak üzere Güvenlik Åžube'ye götürüldü. Polis sorgusunda Åžansal'a bazÄ± sosyal medya mesajlarÄ± ile ilgili sorular sordu.

"HESAP BENÄ°M, TWEET BANA AÄ°T DEÄžÄ°L"

Reina baskÄ±nÄ± sonrasÄ± "Ä°ÅŸletmecisi ve tüm çalÄ±ÅŸanlarÄ± alevi olduÄŸu için noel baba kÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndaki sünni müslümanlar istanbul'da silahla insanlarÄ± taradÄ±, özeti budur" ÅŸeklinde mesaj attÄ±ÄŸÄ± mesaj ile ilgili soruya Åžansal, "Bu twit bana ait deÄŸildir. Caps olarak paylaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördüm ve hemen hesaplarÄ±mÄ± kontrol ettim ve timeline'Ä±m da böyle bir twit görmedim" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

AVUKATI: TWEET TÜRKÄ°YE'DEN ATILDI

Åžansal'Ä±n avukatÄ± Efkan Bolaç ise söz konusu ekran görüntüsünde, tweetin Türkiye'den ve henüz saldÄ±rÄ± yapÄ±lmadan atÄ±lmÄ±ÅŸ olarak görüldüÄŸünü dile getirdi.

"VÄ°DEO ÇARPITILDI"

ÇeÅŸitli hakaretlerin yer aldÄ±ÄŸÄ± video ile ilgili sorulara ise Åžansal, videonun çarpÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yanÄ±tÄ±nÄ± verdi. Emniyet ifadesi tamamlanan Åžansal'Ä±n Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi uyarÄ±nca "HalkÄ± kin ve düÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik veya aÅŸaÄŸÄ±lama" suçlamasÄ± ile bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.