Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 03/01/2017 12:16

Yunanistan'a kaÃ§an 8 darbeci askerin duruÅŸma tarihi belli oldu


15 Temmuz darbe gecesi Yunanistan'a kaÃ§an 8 darbeci askerin 10 Ocak'ta hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe giriÅŸimi sonrasÄ± askeri bir helikopter ile Yunanistan'a kaçan 8 darbecinin yargÄ±lanacaÄŸÄ± tarih belli oldu. 8 darbeci asker, 10 Ocak'ta hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kacak.15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe giriÅŸimi sonrasÄ± askeri bir helikopter ile Yunanistan'a kaçan 8 darbecinin Türkiye'ye iadesiyle ilgili kÄ±sa bir süre önce Atina'daki temyiz mahkemesinde görülen üç ayrÄ± duruÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan, 3 asker için iade talebi kabul edilmiÅŸ, 5 askere yönelik iade talepleri ise reddedilmiÅŸti.

TEMYÄ°Z BAÅžVURUSU YAPMIÅžLARDI

Yunan temyiz mahkemeleri baÅŸsavcÄ±sÄ± Antonis Liogas, iade talebi reddedilen darbecilerle ilgili Yüksek Mahkeme'ye itirazda bulunurken, mahkemenin Türkiye'ye iadeleri yönünde karar verdiÄŸi 3 darbeci asker de temyiz baÅŸvurusunda bulunmuÅŸtu.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

Barbaros Åžansal

ModacÄ± Barbaros Åžansal tutuklandÄ±

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi, sosyal medyada paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± video ile bÃ¼yÃ¼k tepki toplayan modacÄ± Barbaros Åžansal tutuklandÄ±


SuikastÃ§Ä± polis saldÄ±rÄ±dan Ã¶nce bakÄ±n ne yapmÄ±ÅŸ

Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi'ni Ã¶ldÃ¼ren MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n saldÄ±rÄ±dan Ã¶nce Karlov'un gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.


ABD Suriye'de muhalif gÃ¼Ã§leri vurdu

Suriyeli muhalif gruplardan Åžam'Ä±n Fethi Cephesi'ne ait karargah ABD'nin savaÅŸ uÃ§aklarÄ± tarafÄ±ndan bombalandÄ±.