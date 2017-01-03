Yunanistan'a kaÃ§an 8 darbeci askerin duruÅŸma tarihi belli oldu

15 Temmuz darbe gecesi Yunanistan'a kaÃ§an 8 darbeci askerin 10 Ocak'ta hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe giriÅŸimi sonrasÄ± askeri bir helikopter ile Yunanistan'a kaçan 8 darbecinin yargÄ±lanacaÄŸÄ± tarih belli oldu. 8 darbeci asker, 10 Ocak'ta hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kacak.15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe giriÅŸimi sonrasÄ± askeri bir helikopter ile Yunanistan'a kaçan 8 darbecinin Türkiye'ye iadesiyle ilgili kÄ±sa bir süre önce Atina'daki temyiz mahkemesinde görülen üç ayrÄ± duruÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan, 3 asker için iade talebi kabul edilmiÅŸ, 5 askere yönelik iade talepleri ise reddedilmiÅŸti.

TEMYÄ°Z BAÅžVURUSU YAPMIÅžLARDI

Yunan temyiz mahkemeleri baÅŸsavcÄ±sÄ± Antonis Liogas, iade talebi reddedilen darbecilerle ilgili Yüksek Mahkeme'ye itirazda bulunurken, mahkemenin Türkiye'ye iadeleri yönünde karar verdiÄŸi 3 darbeci asker de temyiz baÅŸvurusunda bulunmuÅŸtu.