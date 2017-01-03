Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± dÃ¼zenleyen terÃ¶ristin eÅŸi ilk kez konuÅŸtu

Ä°stanbul'da OrtakÃ¶y'de gece kulÃ¼bÃ¼ne dÃ¼zenlenen Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan terÃ¶ristin ailesi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. SaldÄ±rganÄ±n karÄ±sÄ±, "SaldÄ±rÄ±yÄ± televizyondan Ã¶ÄŸrendim. DeÄŸil DAEÅž Ã¼yesi eÅŸimin sempatizan bile olduÄŸunu bilmiyordum" dedi.

Ä°stanbul'da saldÄ±rÄ± sonucu yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi 39 kiÅŸiyi öldüren teröristin 22 KasÄ±m'da Konya'ya geldiÄŸi, 29 AralÄ±k'ta katliam için Ä°stanbul'a gittiÄŸi öÄŸrenildi.Edinilen bilgiye göre, ismi açÄ±klanmayan terörist KÄ±rgÄ±zistan'dan eÅŸi ve 2 çocuÄŸuyla 20 KasÄ±m'da uçakla Ä°stanbul'a geldi. Buradan karayolu ile önce Ankara'ya giden terörist ve ailesi yine karayolunu kullanarak 22 KasÄ±m'da Konya'ya geldi.

3 AYLIK KÄ°RAYI PEÅžÄ°N ÖDEDÄ°

Konya'da emlakçÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla aylÄ±k 1.100 TL kira ödeyerek stüdyo daire kiralayan terörist, 3 aylÄ±k kira parasÄ±nÄ± peÅŸin verdi. Teröristin iÅŸ bulmak amacÄ±yla Konya'ya geldiÄŸini söylediÄŸi öÄŸrenildi.

GÖZALTINA ALINAN EÅžÄ° Ä°FADE VERDÄ°

Teröristin 29 AralÄ±k'ta saldÄ±rÄ± için karayolunu kullanarak Ä°stanbul'a gittiÄŸi bilgisine ulaÅŸÄ±ldÄ±. Teröristin gözaltÄ±na alÄ±nan eÅŸinin, "SaldÄ±rÄ±yÄ± televizyondan öÄŸrendim. DeÄŸil DAEÅž üyesi eÅŸimin sempatizan bile olduÄŸunu bilmiyordum" dediÄŸi öÄŸrenildi.

MAHALLELÄ° Ä°HBARDA BULUNDU

Dün akÅŸam televizyon kanallarÄ±nda saldÄ±rganÄ±n görüntüsünün yayÄ±nlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kiraladÄ±ÄŸÄ± evin bölgesinde oturanlarÄ±n 155 Polis Ä°mdat HattÄ±nÄ± arayarak teröristi gördüklerini ihbar ettiÄŸi belirtildi.