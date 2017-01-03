Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 03/01/2017 12:26

Reina saldÄ±rÄ±sÄ±ndan sonra gece kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n iÃ§i ilk kez bÃ¶yle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi


CumhurbaÅŸkanÄ± BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± YalÃ§Ä±n TopÃ§u, saldÄ±rÄ±dan sonra Reina'yÄ± ziyaret etti.

CumhurbaÅŸkanÄ± BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± YalçÄ±n Topçu'nun ziyareti sÄ±rasÄ±nda terör saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ± Reina'nÄ±n içi ilk kez görüntülendi.

KURÅžUN Ä°ZLERÄ° DÄ°KKAT ÇEKÄ°YOR

Topçu'nun dünkü ziyaretinde çekilen fotoÄŸraflarda duvardaki kurÅŸun izleri dikkat çekiyor.YÄ±lbaÅŸÄ± süslemeleri aynen dururken kapÄ±da müÅŸteriler için verilen giriÅŸ kolyelerinden üç tane kaldÄ±ÄŸÄ± görülüyor.AynÄ± bölüm üzerinde bir de pasaportun yer aldÄ±ÄŸÄ± görülüyor. YalçÄ±n Topçu, Reina'yÄ± incelerken polis ekiplerinde de olayla ilgili bilgi aldÄ±. Emniyet yetkilileri olayÄ±n ayrÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± anlattÄ±.

 

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