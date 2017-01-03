BaÅŸbakan aÃ§Ä±kladÄ± OHAL sÃ¼resi uzayacak mÄ±

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m AKP grup toplantÄ±sÄ±nda OHAL ile ilgili Ã¶nemli bir aÃ§Ä±klamada bulundu

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m AK Parti grup toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸtu. BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Sosyal medya üzerinden yapÄ±lan kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ± paylaÅŸÄ±mlar maalesef ülkemize, kardeÅŸliÄŸimize zarar veriyor. Özellikle sosyal medya mecrasÄ±nÄ± kullanan gençlere, kardeÅŸlerimize uyarÄ±m var, sosyal medya sorumsuz medya deÄŸildir. Suç niteliÄŸinde yapacaÄŸÄ±nÄ±z paylaÅŸÄ±mlar baÅŸÄ±nÄ±za bela olabilir, nitekim olmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Bu yönde paylaÅŸÄ±mlar yapanlara karÅŸÄ± yargÄ± harekete geçmiÅŸtir" diye konuÅŸtu. BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m konuÅŸmasÄ±nda Obama’yÄ± da eleÅŸtirdi: "YPG’ye, PYD’ye açÄ±kça silah veriyorlar; Obama yönetiminin marifetidir." Grup toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan açÄ±klama yapan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, “OHAL’in 3 ay daha uzatÄ±lmasÄ±nÄ± meclis bu hafta görüÅŸecek” dedi. YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n bu açÄ±klamasÄ± sonrasÄ±nda OHAL'in uzatÄ±lmasÄ±yla ilgili görüÅŸmenin bugün Meclis'te yapÄ±lacaÄŸÄ± belli oldu.