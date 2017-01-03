KÄ±rgÄ±zistan'dan Reina saldÄ±rganÄ± hakkÄ±nda Ã¶nemli aÃ§Ä±klama

Reina saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili olarak KÄ±rgÄ±zistan'dan Ã¶nemli bir aÃ§Ä±klama geldi

Reuters, KÄ±rgÄ±zistan güvenlik servisinin, saldÄ±rganÄ±n KÄ±rgÄ±z vatandaÅŸÄ± olduÄŸuna dair haberleri doÄŸrulamaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.Sputnik Türkiye'nin haberine göre KÄ±rgÄ±zistan Ulusal Güvenlik Komitesi BasÄ±n Sözcüsü Rahat Süleymanov, KÄ±rgÄ±z istihbarat servisinin, baÅŸta sosyal medya olmak üzere basÄ±nda yer alan haberlerin yanÄ± sÄ±ra failin pasaportunun fotoÄŸraf ve bilgilerinin incelenmesi ve gerekli çalÄ±ÅŸmalarÄ±n gerçekleÅŸtirilmesi için Türk güvenlik güçleri ile sürekli irtibat halinde olduklarÄ±nÄ± söyledi. Süleymanov, sosyal medyada yer alan pasaport fotokopisinin incelemeye aldÄ±klarÄ±nÄ± da belirtti. KÄ±rgÄ±zistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± dün, Ortaköy'deki terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± düzenleyen saldÄ±rganÄ±n KÄ±rgÄ±z vatandaÅŸÄ± olabileceÄŸi yönündeki haberlerin araÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.