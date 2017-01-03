Bakan SÃ¼leyman Soylu 3 ayda 80 Ã¶nemli olayÄ± Ã¶nledik dedi

TBMM Genel Kurul'unda konuÅŸan Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu terÃ¶r operasyonlarÄ± hakkÄ±nda bilgi verdi.

Terörle mücadele çerçevesinde gerçekleÅŸtirilen operasyonlara iliÅŸkin TBMM Genel Kurul'unda bilgiler veren Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu, "Son 3 ayda 80 önemli olay önlenmiÅŸtir. Son 3 ayda aranan 44 terörist etkisiz hale getirildi. Önümüzdeki günlerde terör operasyonlarÄ±mÄ±z sÄ±klaÅŸacak" dedi.TBMM'de konuÅŸan Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu açÄ±klamasÄ±nda terörle mücadeleye yönelik önemli bilgiler paylaÅŸtÄ±. Bakan Soylu açÄ±klamasÄ±nda ÅŸunlarÄ± kaydetti: "PKK'ya karÅŸÄ± girilemez denen tüm yerlere girildi. ÖÄŸrendiklerimizin çok olduÄŸunu ifade etmek istiyorum. Terörün karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ± bölgelerde hem bilgi açÄ±sÄ±ndan hem moral motivasyon açÄ±sÄ±ndan önemlidir. Sadece bahar aylarÄ±nda deÄŸil kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda operasyonlar sürüyor. KasÄ±m ayÄ±ndan bu yana eksi 20 derece bile olsa belirlediÄŸimiz üs bölgelerinde evlatlarÄ±mÄ±z mücadele etmektedir. KÄ±ÅŸ aylarÄ±nda 125 üs bölgesine operasyon planladÄ±k. PKK'nÄ±n kÄ±ÅŸ üslenmesine izin vermedik. Bu sabah dahil teröre müzahir olan kiÅŸiler gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Kalekol, Kulekol, polis güvenlik noktalarÄ±nda teknoloji en üst düzeyde kullanÄ±lÄ±yor. Terör örgütüne yardÄ±m ve yataklÄ±k yapanlarÄ±n tamamÄ±na operasyon yapÄ±ldÄ±. Terör örgütünü adÄ±m adÄ±m izliyoruz. Hamlelerinden önce önlemlerimizi alÄ±yoruz. Terörün hangi baÄŸlantÄ±sÄ± varsa tek tek tespit edeceÄŸiz. En büyük finans kaynaklarÄ± kaçakçÄ±lÄ±kla, uyuÅŸturucu ile mücadele konusunda çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z devam ediyor. Terörle mücadele kapsamÄ±nda toplam bin 325 dernek kapatÄ±ldÄ±."

"SON 3 AYDA 80 ÖNEMLÄ° OLAY ÖNLENDÄ°"

"Terörle ilgili adÄ±mlarÄ±mÄ±zÄ± atarken tedbirlerimizi de alÄ±yoruz. Özellikle çalÄ±ntÄ± araç ve sahte plakalarla ilgili KHK'lar yaptÄ±k. Özellikle halkÄ±n yoÄŸun olduÄŸu yerlerde güvenlik tedbirleri artÄ±rÄ±lmaktadÄ±r. AkaryakÄ±t istasyonlarÄ±yla ilgili protokol imzaladÄ±k. 17 bin civarÄ±nda okul tespit ettik. 3 ay içinde 762 güvenlik öncelikli okulun güvenlik kameralarÄ±nÄ± yerleÅŸtiriyoruz. Sosyal medyada kardeÅŸliÄŸimize yönelik nefret söylemlerine iliÅŸkin adÄ±mlarÄ±mÄ±z atmÄ±ÅŸ durumdayÄ±z. Son 6 ayda sosyal medyada terör propagandasÄ± yapan 3847 kiÅŸi hakkÄ±nda iÅŸlem yapÄ±ldÄ±, bu kiÅŸilerin 1729'u tutuklandÄ±. Son 3 ayda 80 önemli olay önlenmiÅŸtir. Son 3 ayda aranan 44 terörist etkisiz hale getirildi. Önümüzdeki günlerde terör operasyonlarÄ±mÄ±z sÄ±klaÅŸacak."

"TERÖRÜ KAYNAÄžINDA YOK EDECEÄžÄ°Z"

"Sadece Türkiye deÄŸil tüm insanlÄ±k teröre karÅŸÄ± ortak bir duruÅŸ sergilemektedir. NATO, BM gibi bugün terörle mücadele noktasÄ±nda kararlÄ± bir yapÄ±lanmayÄ± ortaya koyacak bir anlayÄ±ÅŸÄ± bekliyoruz. Terör bizi korkutmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. KorkmayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± söylemeliyiz. Tüm kapasitemizi ortaya koyacak, SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n söylediÄŸi gibi terörü kaynaÄŸÄ±nda yok edeceÄŸiz"

"GEREKÄ°RSE O AVM'YÄ° KAPATIRIZ"

"Güvenlik tedbirlerimizi arttÄ±rmayÄ±z" diyen Ankara'da bir ÅŸirket ve GüneydoÄŸu'da bir AVM'ye o halde burayÄ± kapatÄ±rÄ±z dedik."