Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± dÃ¼zenleyen terÃ¶rist bakÄ±n nasÄ±l Ä°stanbul'a gelmiÅŸ

Reina'da silahlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleyen terÃ¶rist Konya'da ev tutuktan sonra Ebu Muhammed adÄ±yla otobÃ¼s firmasÄ±ndan bilet alarak Ä°stanbul'a geÃ§miÅŸ.

Ä°smi açÄ±klanmayan terörist KÄ±rgÄ±zistan'dan eÅŸi ve 2 çocuÄŸuyla 20 KasÄ±m'da uçakla Ä°stanbul'a geldi. Buradan karayolu ile önce Ankara'ya giden terörist ve ailesi yine karayolunu kullanarak 22 KasÄ±m'da Konya'ya geldi. Konya'da emlakçÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla aylÄ±k 1.100 TL kira ödeyerek stüdyo daire kiralayan terörist, 3 aylÄ±k kira parasÄ±nÄ± peÅŸin verdi. Teröristin iÅŸ bulmak amacÄ±yla Konya'ya geldiÄŸini söylediÄŸi öÄŸrenildi.

KARAYOLUYLA Ä°STANBULA GEÇTÄ°

Teröristin 29 AralÄ±k'ta saldÄ±rÄ± için karayolunu kullanarak Ä°stanbul'a gittiÄŸi bilgisine ulaÅŸÄ±ldÄ±. Teröristin gözaltÄ±na alÄ±nan eÅŸinin saldÄ±rÄ±yÄ± televizyondan öÄŸrendiÄŸini, eÅŸinin DEAÅž'a sempati duyduÄŸunu bile bilmediÄŸini öne sürdü.

KÄ°RALADIÄžI EV CÄ°VARINDAN Ä°HBAR GELDÄ°

Dün akÅŸam televizyon kanallarÄ±nda saldÄ±rganÄ±n görüntüsünün yayÄ±nlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kiraladÄ±ÄŸÄ± evin bölgesinde oturanlarÄ±n 155 Polis Ä°mdat HattÄ±nÄ± arayarak teröristi gördüklerini ihbar ettiÄŸi belirtildi.

TERÖRÄ°ST KONYA OTOGARINDA

Ä°stanbul'daki ünlü gece kulübü Reina'ya saldÄ±ran teröristin 15 AralÄ±k günü Konya'dan otobüsle Ä°stanbul'a giderken, Konya ÅžehirlerarasÄ± Terminali'ndeki güvenlik kamera kayÄ±tlarÄ±na yansÄ±dÄ±.

EBU MUHAMMED ADINA BÄ°LET ALMIÅž

Bir otobüs firmasÄ±ndan Ebu Muhammed adÄ±na bilet alan teröristin görüntülerde tek kiÅŸi olarak yansÄ±dÄ±ÄŸÄ± belirlendi.