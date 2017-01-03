Reina saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili havalimanÄ±nda 2 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Reina saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili gÃ¶z altÄ±na alÄ±nan kiÅŸi sayÄ±sÄ± 14'Ã¼ bulurken bunlardan 2'si AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda DÄ±ÅŸ Hatlar Terminali'ne giriÅŸ yaparken alÄ±ndÄ±.

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Reina'da meydana gelen terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan zanlÄ±nÄ±n yakalanmasÄ± için Ä°stanbul'da sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ± baÅŸta olmak üzere her noktada polis ekipleri büyük bir çalÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±.KatliamÄ± yapan DEAÅž'lÄ± teröristle ilgili Konya'da bazÄ± kiÅŸiler gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. SoruÅŸturma kapsamÄ±nda gözaltÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor. Teröristin Konya'da temasa geçtiÄŸi yabancÄ± uyruklu 3 ailenin evlerine operasyon yapÄ±ldÄ±. Evlerde kimsenin olmadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

HAVALÄ°MANINDA 2 ÅžÜPHELÄ° DURDURULDU

Öte yandan terör saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili bugün Atatürk HavalimanÄ±'nda yabancÄ± uyruklu 2 kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

AÄ°LE GÖRÜNTÜSÜ ALTINDA SURÄ°YE'DEN KONYA'YA GELMÄ°Åž

Suriye'den geçen kasÄ±m ayÄ±nda aile görünümü verip dikkat çekmemek için eÅŸi ve çocuÄŸuyla Konya'ya geldiÄŸi belirtilen teröristin bu kentte iliÅŸki kurduÄŸu kiÅŸiler belirlendi. Konya Emniyet MüdürlüÄŸü ekipleri dün saat 23.30'da gerçekleÅŸtirdiÄŸi operasyonla DEAÅž'lÄ± teröristle iliÅŸkisi saptanan bazÄ± kiÅŸileri gözaltÄ±na aldÄ±.

3 EVE BASKIN YAPILDI

GözaltÄ±na alÄ±nanlar arasÄ±nda teröristin Ä°stanbul'a giderken Konya'da bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± eÅŸinin de bulunduÄŸu ileri sürüldü.EÅŸi ve 2 çocuÄŸu ile Konya'ya geçen kasÄ±m ayÄ±nda gelen teröristin, kentin Selçuklu Ä°lçesi'ndeki Bosna Hersek Mahallesi'nde stüdyo tipi evlerde kalan yabancÄ± uyruklu 3 aile ile temasa geçtiÄŸi saptandÄ±. Teröristin iliÅŸki kurduÄŸu ailelerin kaldÄ±ÄŸÄ± Selçuk Üniversitesi yanÄ±nÄ±ndaki bu mahalledeki 3 eve baskÄ±n yapan polis kimseyi bulamadÄ±.

3 AÄ°LE SALDIRIDAN SONRA EVLERÄ°NÄ° TERK ETMÄ°Åž

YabancÄ± uyruklu ailelerin Reina saldÄ±rÄ±sÄ±ndan hemen sonra evleri terk ettikleri bilgisine ulaÅŸÄ±lÄ±rken, evleri kiralayan 2 emlakçÄ± da gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

EMLAKÇILAR GÖZALTINDA

Kimlikleri açÄ±klanmayan emlakçÄ±lar ilk sorgularÄ±nda yabancÄ± uyruklu bazÄ± ailelerin ev bulmasÄ±na aracÄ±lÄ±k ettiklerini, ancak Reina baskÄ±nÄ±nÄ± yapan teröriste ve ailesine ev vermediklerini söyledi.

Ä°STANBUL'A GÄ°DÄ°P KATLÄ°AM PLANINI YAPMIÅž!

DEAÅž'lÄ± teröristin Konya'dan 15 AralÄ±k günü otobüsle Ä°stanbul'a gittiÄŸi ve burada kaldÄ±ÄŸÄ± sürece katliam planlarÄ± yapÄ±p yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi 39 kiÅŸinin öldüÄŸü, 65 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± Reina katliamÄ±nÄ± gerçekleÅŸtirdiÄŸi belirtildi.

HAVALÄ°MANINDA 2 KÄ°ÅžÄ° GÖZALTINA ALINDI

Bu arada Ortaköy'de 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± yitirdiÄŸi terör saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± sürdüren Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekiplerinin, Atatürk HavalimanÄ± DÄ±ÅŸ Hatlar Terminali'nin giriÅŸ katÄ±nda yer alan arama noktasÄ±nda ÅŸüphe üzerine yabancÄ± uyruklu 2 kiÅŸiyi durdurdu.Åžüphelilerin üzeri arandÄ±ktan sonra terminalde bulunan polis noktasÄ±na götürüldü. PasaportlarÄ± ve üzerindeki belgeleri kontrol edilen 2 kiÅŸinin cep telefonlarÄ± ve valizleri de detaylÄ± ÅŸekilde incelendi. YaklaÅŸÄ±k bir saat polis noktasÄ±nda bekletilen yabancÄ± uyruklu ÅŸüpheliler, Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü'nün Vatan yerleÅŸkesine götürüldü.