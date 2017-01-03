Ã‡ipli kimlik kartlarÄ±na baÅŸvurular artÄ±nca o sektÃ¶r paraya para demiyor

Ã‡ipli kimlik kartlarÄ±nÄ±n baÅŸvurularÄ± baÅŸlayÄ±nca nÃ¼fus mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerinde ve fotoÄŸrafÃ§Ä±larda izdiham da yaÅŸandÄ±.

Nüfus cüzdanlarÄ±nÄ±n yerini alacak çipli kimlik kartÄ± baÅŸvurularÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ±yla nüfus müdürlüklerinde hareketlilik yaÅŸanÄ±rken, fotoÄŸrafçÄ±larda da biyometrik fotoÄŸraf için yoÄŸunluk oluÅŸtu.Ordu'nun AltÄ±nordu ilçesindeki fotoÄŸrafçÄ±lardan Kemal ApaydÄ±n, çipli kimlik kartÄ± için baÅŸvurularÄ±n dün baÅŸladÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret etti.

"UZUN ZAMANDIR BUGÜNÜ BEKLÄ°YORDUK"

BaÅŸvurularÄ±n en çok kendi sektörlerine yaradÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden ApaydÄ±n, "Uzun zamandan beri bugünü bekliyorduk. Çünkü sektörün çok ciddi sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± var. Ä°nÅŸallah bu sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± biyometrik fotoÄŸraf çekerek aÅŸmayÄ± istiyoruz. Çok ÅŸükür ÅŸu anda yoÄŸun ilgi var. Ä°lerleyen süreçte bu yoÄŸunluÄŸun daha da artmasÄ±nÄ± bekliyoruz." dedi.

5 DAKÄ°KADA ÇEKÄ°P TESLÄ°M EDÄ°YORUZ

ApaydÄ±n, biyometrik fotoÄŸraf çektirmek isteyen vatandaÅŸlarÄ±n iÅŸlerini çok kÄ±sa sürede halletmeye çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ifade ederek, "5 dakika içinde biyometrik fotoÄŸrafÄ± vatandaÅŸa teslim ediyoruz. En az 4 tane çekip kiÅŸiye teslim ediyoruz." diye konuÅŸtu.

SEKTÖRÜN Ä°ÅžLERÄ° AÇILDI

Daha önce ehliyet için de fotoÄŸraf çektiklerini dile getiren ApaydÄ±n, hem ehliyet hem de çipli kimlik kartÄ± baÅŸvurularÄ±nÄ±n sektörün iÅŸlerinin açÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.Cengiz AydÄ±n da dünden itibaren çipli kimlik kartÄ± için fotoÄŸraf çekmeye baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, ÅŸunlarÄ± söyledi: "Åžu an itibarÄ±yla yoÄŸunluk istediÄŸimiz gibi. Biz bu yoÄŸunluktan çok memnunuz. Uzun süre bu yoÄŸunluÄŸun süreceÄŸini tahmin ediyoruz. Daha önceki zamanlarda günde 15-20 fotoÄŸraf çekiyorsak bugün bu sayÄ± 50-60'a çÄ±ktÄ±."

ADETA Ä°LAÇ GÄ°BÄ° GELDÄ°

YalçÄ±n AydÄ±n da kimlik ve ehliyet için yapÄ±lan yeni uygulamanÄ±n fotoÄŸrafçÄ± sektörüne adeta ilaç gibi geldiÄŸini dile getirerek, "Herkes gibi biz de bu süreci bekliyorduk. Birçok esnaf sektörün çeÅŸitli sorunlarÄ±ndan dolayÄ± iÅŸ yerlerini kapatmayÄ± düÅŸünüyordu. Åžimdi biyometrik fotoÄŸraf çekiminden sonra iÅŸlerimiz yoluna girmeye baÅŸladÄ±." ÅŸeklinde konuÅŸtu.