Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 03/01/2017 17:48

Reina gibi Gaziantepâ€™te bir mekanÄ± tarayacaÄŸÄ±m dedi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±


Periscope Ã¼zerinden canlÄ± yayÄ±n yaparken, Reina gibi Gaziantepâ€™te bir mekanÄ± tarayacaÄŸÄ±m paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulununca polise ihbar edildi.

Olay, gece geç saatlerde Ä°brahimli Mahallesi’nde bulunan bir otelin alt katÄ±ndaki kafede meydana geldi. Ä°ddiaya göre, Ä°lker G. sosyal medya sitesi Periscope üzerinden canlÄ± yayÄ±n yaptÄ± ve "Reina gibi Gaziantep’te bir mekanÄ± tarayacaÄŸÄ±m" paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulundu.

YAYINI FARK EDENLER POLÄ°SE HABER VERDÄ°

YayÄ±nÄ± fark eden bazÄ± kiÅŸilerin durumu polise ihbar etmesi üzerine çalÄ±ÅŸma baÅŸlatan ekipler, kÄ±sa süre sonra Ä°lker G.’nin bulunduÄŸu adresi saptadÄ±. Harekete  geçen sivil polis ekipleri gittikleri kafede Ä°lker G.’yi gözaltÄ±na aldÄ±.Bu sÄ±rada kafede bulunanlar gözaltÄ±na alÄ±nma nedenini öÄŸrenince Ä°lker G.’ye hakaret edip tekme ve tokatla saldÄ±rdÄ±.Polis, üzerinde herhangi bir suç unsuru bulunmayan Ä°lker G.’yi Emniyet MüdürlüÄŸü’ne götürdü. YapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada terör baÄŸlantÄ±sÄ±na da rastlanmayan Ä°lker G.’nin sorgusu sürüyor. 

POLÄ°STEN ÅžOK DENETÄ°M

Öte yandan Reina'daki terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± yapan ÅŸüphelinin bulunmasÄ± için alarma geçen Ä°stanbul polisi, çeÅŸitli noktalarda ÅŸok denetimler yapÄ±yor.KadÄ±köy Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸü'ne baÄŸlÄ± ekipler saat 13.00 sÄ±ralarÄ±nda UzunçayÄ±r'daki metrobüs duraÄŸÄ± çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda denetim yaptÄ±. Metrobüsten inenler incelenip, kimlik kontrolleri yapÄ±lÄ±rken çantalar didik didik arandÄ±.

 

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