Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 03/01/2017 18:23

TerÃ¶rist evinden bakÄ±n saat kaÃ§ta Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ


Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± dÃ¼zenleyen terÃ¶rist evinden 22.49'da Ã§Ä±karak OrtakÃ¶y'e gidiyor.

Ä°stanbul Ortaköy'de 39 kiÅŸiyi katleden teröristin yeni görüntülerine ulaÅŸÄ±ldÄ±. TVNET'in yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± görüntülerde, teröristin 22.49'dan itibaren evden çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± anlar görülüyor.Ortaköy'deki Reina'da yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi bir terörist tarafÄ±ndan silahlÄ± saldÄ±rÄ± düzenlenmiÅŸ, 39 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, 65 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°stanbul Ortaköy'deki saldÄ±rÄ±yÄ± düzenleyen teröristin kimliÄŸi belirlendi. Uygur Türkü olduÄŸu iddia edilen teröristin, KasÄ±m 2016'da ailesiyle birlikte Konya'ya geldiÄŸi öÄŸrenildi. KimliÄŸi henüz açÄ±klanmayan teröristin ailesi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

 

 

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