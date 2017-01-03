UkraynalÄ± Natasha Volnova Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± korku dolu anlarÄ± bÃ¶yle anlattÄ±

YÄ±lbaÅŸÄ± akÅŸamÄ± Reina'daki saldÄ±rÄ±da arkadaÅŸÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten UkraynalÄ± Natasha Volnova, yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.

Reina saldÄ±rÄ±sÄ±ndan kurtulan 22 yaÅŸÄ±ndaki UkraynalÄ± Natasha Volnova, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± korku dolu anlarÄ± ve nasÄ±l hayatta kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.Korku dolu anlar yaÅŸanmadan bir saat önce kiÅŸisel Instagram hesabÄ±na, Reina'da eÄŸlendiÄŸi görüntüleri yükleyerek 'Mutlu YÄ±llar' notu düÅŸen UkraynalÄ± kadÄ±n, arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte mekânda eÄŸlenirken yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± dehÅŸet anlarÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.

"MASANIN ALTINA SAKLANDIM"

Kulübün içine girip kurÅŸun yaÄŸdÄ±rmaya baÅŸlayan teröristi fark eden Volnova, anlÄ±k bir refleks ile masanÄ±n altÄ±na girerek orada saklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve hayatÄ±nÄ± böyle kurtardÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.Volnova'nÄ±n söylediÄŸine göre, masanÄ±n altÄ±ndaki korku dolu bekleyiÅŸ sonrasÄ±nda bir polis görevlisi genç kadÄ±nÄ± buldu ve saklandÄ±ÄŸÄ± yerden güvenli bir ÅŸekilde çÄ±kmasÄ±na yardÄ±m etti.SaklandÄ±ÄŸÄ± yerden, teröristin sadece sÄ±rtÄ±nÄ± ve kafasÄ±nda siyah bir ÅŸapka olduÄŸunu görebildiÄŸini ifade eden Volnova, kanlÄ± saldÄ±rÄ±da bir arkadaÅŸÄ±nÄ±n öldüÄŸünü söyledi.