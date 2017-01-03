Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 03/01/2017 18:39

Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren kiÅŸi olduÄŸu iddialarÄ±nÄ± emniyet yalanlandÄ±


Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi iddiasÄ±yla sosyal medyada fotoÄŸrafÄ± ve pasaportu yayÄ±lan Akhe Mashrapov isimli KÄ±rgÄ±z vatandaÅŸ emniyet tarafÄ±ndan Ã¶zÃ¼r dilenerek serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Sosyal medyada Akhe Mashrapov isimli KÄ±rgÄ±z vatandaÅŸÄ±nÄ±n Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± gerçekleÅŸtiren kiÅŸi olduÄŸu iddialarÄ± yayÄ±ldÄ±. Mashrapov KÄ±rgÄ±z basÄ±nÄ±na konuÅŸup, "Teröriste benzerliÄŸim nedeniyle Ä°stanbul'da gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±m, 1 saatlik sorgunun ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±m." dedi.

PASAPORTUNUN KENDÄ°SÄ°NE AÄ°T OLDUÄžUNU SÖYLEDÄ°

Sosyal medyada Reina katliamÄ±nÄ± gerçekleÅŸtiren teröriste ait olduÄŸu iddiasÄ±yla paylaÅŸÄ±lan KÄ±rgÄ±z pasaportunun sahibi bugün BiÅŸkek'te ortaya çÄ±ktÄ±. Bu sabah Ä°stanbul'dan BiÅŸkek'e gelen KÄ±rgÄ±z vatandaÅŸÄ± Akhe Mashrapov pasaportun kendisine ait olduÄŸunu açÄ±kladÄ±.

ÖZÜR DÄ°LENEREK SERBEST BIRAKILDI

Görüntüsü yayÄ±nlanan teröriste benzerliÄŸinden dolayÄ± Ä°stanbul Atatürk HavalimanÄ±'nda gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 1 saatlik sorgunun ardÄ±ndan özür dilenerek serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Mashrapov ," Ben Türkiye'de hiçbir ÅŸekilde terör eylemi yapmadÄ±m"dedi. 2011 yÄ±lÄ±ndan bu yana ticaret için Türkiye'ye sÄ±klÄ±kla gidip geldiÄŸini söyleyen 28 yaÅŸÄ±ndaki Akhe Mashrapov'un açÄ±klamalarÄ± Turmush adlÄ± KÄ±rgÄ±z Haber sitesi tarafÄ±ndan pasaportunun fotoÄŸrafÄ±yla birlikte yayÄ±nlandÄ±.

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