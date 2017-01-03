Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 03/01/2017 18:50

ABD Suriye'de muhalif gÃ¼Ã§leri vurdu


Suriyeli muhalif gruplardan Åžam'Ä±n Fethi Cephesi'ne ait karargah ABD'nin savaÅŸ uÃ§aklarÄ± tarafÄ±ndan bombalandÄ±.

Ä°dlib'e baÄŸlÄ± Sermede ilçesine baÄŸlÄ± Kefer Daryan köyünde bulunan ve Suriyeli muhalif gruplardan Åžam'Ä±n Fethi Cephesi'ne ait karargah bir B-52 tipi savaÅŸ uçaklarÄ± ile vuruldu. Åžam'Ä±n Fethi Cephesi'nin en önemli karargahlarÄ±ndan biri olarak gösterilen karargahta 26 savaÅŸçÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtiliyor. Suriye'de Türkiye ve Rusya'nÄ±n garantörlüÄŸünde ateÅŸkes ilan edilmiÅŸ, BM Güvenlik Konseyi'nde de ateÅŸkes hakkÄ±ndaki karar tasarÄ±sÄ±nÄ± kabul edilmiÅŸti. Esad rejimi ve rejim yanlÄ±sÄ± yabancÄ± teröristler, ülkenin bazÄ± bölgelerinde ateÅŸkesi ihlal etmiÅŸti.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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Barbaros Åžansal

ModacÄ± Barbaros Åžansal tutuklandÄ±

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SuikastÃ§Ä± polis saldÄ±rÄ±dan Ã¶nce bakÄ±n ne yapmÄ±ÅŸ

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