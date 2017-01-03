SuikastÃ§Ä± polis saldÄ±rÄ±dan Ã¶nce bakÄ±n ne yapmÄ±ÅŸ

Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi'ni Ã¶ldÃ¼ren MevlÃ¼t Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n saldÄ±rÄ±dan Ã¶nce Karlov'un gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

Rusya'nÄ±n Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu öldürülmesi ile ilgili soruÅŸturmada, katil zanlÄ±sÄ± Mevlüt Mert AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n ev arkadaÅŸÄ± Avukat Serkan Ö'nün bilgisayarÄ±ndan Ekim 2016'da Karlov hakkÄ±nda araÅŸtÄ±rma yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlendi.

ANDREY KARLOV'UN GÖRSELLERÄ°NÄ° ARAÅžTIRDILAR

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, Büyükelçi Karlov'un öldürülmesiyle ilgili baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma sürüyor. BaÅŸsavcÄ±vekili Necip Cem Ä°ÅŸçimen'in koordinasyonunda yürütülen soruÅŸturmada, yeni bilgilere ulaÅŸÄ±ldÄ±.Ankara Emniyet MüdürlüÄŸü BiliÅŸim SuçlarÄ± ekiplerince, saldÄ±rgan AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n eski ev arkadaÅŸÄ± Avukat Serkan Ö'nün bilgisayarÄ±nda geriye dönük çalÄ±ÅŸma yapÄ±ldÄ±. ÇalÄ±ÅŸmada, Avukat Serkan Ö'nün bilgisayarÄ±ndan Ekim 2016'da birkaç kez Karlov'un görsellerinin araÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±.

EV ARKADAÅžI FETÖ BAÄžLANTISINI REDDETTÄ°

AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n suikastten önce Karlov'un fotoÄŸraflarÄ±nÄ± incelediÄŸini ve bilgi toplamaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirleyen savcÄ±lÄ±k, AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n söz konusu tarihlerde kim ya da kimlerle görüÅŸtüÄŸünü araÅŸtÄ±rÄ±yor.AyrÄ±ca, saldÄ±rgan AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n gözaltÄ±ndaki ev arkadaÅŸÄ±, Çevik Kuvvet Åžube MüdürlüÄŸünde görevli polis memuru Sercan B'nin emniyetteki sorgusunda, FETÖ baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ± reddettiÄŸi bildirildi.

EÅžÄ°NÄ°N AKRABASI FETÖ'NÜN "EVLENDÄ°RME Ä°MAMI" ÇIKTI

Sercan B'nin 17 Temmuz 2016 günü evlendiÄŸi eÅŸinin dayÄ±sÄ±nÄ±n FETÖ'nün "evlendirme imamÄ±" olduÄŸu öne sürüldü. SoruÅŸturma kapsamÄ±nda 9 kiÅŸinin gözaltÄ±nda olduÄŸu öÄŸrenildi.