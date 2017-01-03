YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi, sosyal medyada paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± video ile bÃ¼yÃ¼k tepki toplayan modacÄ± Barbaros Åžansal tutuklandÄ±

Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan ÇaÄŸlayan’daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ±’na sevk edilen Åžansal’Ä±n ifadesi Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n SuçlarÄ± Bürosu tarafÄ±ndan alÄ±ndÄ±. Åžansal ifadesinde "Bana sorduÄŸunuz, 'Ä°ÅŸletmecisi ve tüm çalÄ±ÅŸanlarÄ± Alevi olduÄŸu için, Noel Baba kÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndaki Sünni Müslümanlar Ä°stanbul'da silahla insanlarÄ± taradÄ±! özeti budur.' ÅŸeklindeki Twitter mesajÄ± bana ait deÄŸildir. 'Mal sahibi Musevi, davacÄ± Sünni, iÅŸletmeci Alevi.. Noel Baba ha. uS" ÅŸeklindeki Twitter mesajÄ± bana aittir. Türkiye'de yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi saat 01.20 sÄ±ralarÄ±nda Reina isimli gece kulübünde gerçekleÅŸtirilen terör saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ±nda bu mesajÄ± saat 03.00 sÄ±ralarÄ±nda paylaÅŸtÄ±m. Buradaki amacÄ±m 3 farklÄ± inanca sahip insanlarÄ±n maÄŸdur edildiÄŸine iliÅŸkindir. Kesinlikle ayrÄ±mcÄ±, nefret ve kin dili kullanÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r" dedi.

Åžansal tepki gören videolu paylaÅŸÄ±mÄ± için “Yeni yÄ±l mesajÄ± olarak paylaÅŸtÄ±m” dedi. 19 Ekim 2015 tarihinde bir internet sitesine verdiÄŸi röportajÄ±n baÅŸlÄ±ÄŸÄ± olarak, “B...da boÄŸul Türkiye” yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Barbaros Åžansal, “Videoda da bu kelimeyi ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± bir hiciv olarak paylaÅŸtÄ±m. Hackerler tarafÄ±ndan bana telefonda hakaretler baÅŸladÄ±. Bu nedenle tüm hesaplarÄ±mÄ± ve iletiÅŸimimi tamamÄ±yla kapattÄ±m. Üzerime atÄ±lÄ± suçlamalarÄ± kesinlikle kabul etmiyorum” dedi.

Åžansal ifadesinin ardÄ±ndan “halkÄ± kin ve düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± tahrik veya aÅŸaÄŸÄ±lama” suçundan tutuklanmasÄ± talebi ile nöbetçi Ä°stanbul 14. Sulh Ceza HakimliÄŸi’ne sevk edildi. Barbaros Åžansal mahkemece tutuklandÄ±.

NELER YAÅžANMIÅžTI?

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± videosunun ardÄ±ndan KKTC'den sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± edilen, Türkiye'ye döndüÄŸünde havalimanÄ±nda bir grubun linç giriÅŸimine maruz kalan modacÄ± Barbaros Åžansal'Ä±n emniyetteki ifadesi de ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. CNN Türk'ün haberine göre, Vatan Emniyet MüdürlüÄŸü'nde Åžansal'a bazÄ± sosyal medya mesajlarÄ± ile ilgili sorular soruldu. Reina baskÄ±nÄ± sonrasÄ± "iÅŸletmecisi ve tüm çalÄ±ÅŸanlarÄ± alevi olduÄŸu için noel baba kÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndaki sünni müslümanlar istanbul'da silahla insanlarÄ± taradÄ±, özeti budur" ÅŸeklinde mesaj attÄ±ÄŸÄ± mesaj ile ilgili soruya Barbaros Åžansal, "Bu twit bana ait deÄŸildir. Caps olarak paylaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördüm ve hemen hesaplarÄ±mÄ± kontrol ettim ve timeline'Ä±m da böyle bir twit görmedim" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi. Åžansal'Ä±n avukatÄ± Efkan Bolaç ise söz konusu ekran görüntüsünde, tweetin Türkiye'den ve henüz saldÄ±rÄ± yapÄ±lmadan atÄ±lmÄ±ÅŸ olarak görüldüÄŸünü dile getirdi.

ÇeÅŸitli hakaretlerin yer aldÄ±ÄŸÄ± video ile ilgili sorulara ise Åžansal videonun çarpÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yanÄ±tÄ±nÄ± verdi. Avukat Efkan Bolaç, Åžansal'Ä±n uÄŸradÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ± sonrasÄ± genel saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu ancak beline, kasÄ±klarÄ±na ve böbreklerine darbe aldÄ±ÄŸÄ±, ellerinde ve vücudunda çizikler olduÄŸu bilgisi verdi.