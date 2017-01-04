Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 04/01/2017 08:07

Reina'ya saldÄ±ran terÃ¶rist o gece bakÄ±n ne kullanmÄ±ÅŸ

reina saldÄ±rgan

Reina'da 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi saldÄ±rÄ±yla ilgili terÃ¶ristin ÅŸok bombasÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Habertürk Gazetesinin haberine göre, 39 kiÅŸinin yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi Reina’da yapÄ±lan incelemelerde, saldÄ±rganÄ±n içeridekileri korku ve paniÄŸe sevk etmek için ÅŸok bombasÄ± olarak bilinen ‘flashbang’ kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edildi.Flashbang’in Ä°ngiliz SAS komandolarÄ±nÄ±n isteÄŸiyle Ä°ngiltere hükümeti tarafÄ±ndan geliÅŸtirildiÄŸi belirtildi. Bomba, bazÄ± ülkelerin özel kuvvetleri tarafÄ±ndan operasyonlarda kullanÄ±lÄ±yor.Åžok bombasÄ±, hedeftekilerin tepki vermelerini önlüyor ve birkaç saniye kazandÄ±rÄ±yor.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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