Barbaros Åžansal o paylaÅŸÄ±mÄ±n ardÄ±ndan polise ne ifade verdi

ÃœnlÃ¼ modacÄ± Barbaros Åžansal, yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±m nedeniyle tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi sosyal medya üzerinden yaptÄ±ÄŸÄ± bir paylaÅŸÄ±m ve paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± video nedeniyle hakkÄ±nda ‘halkÄ± kin ve düÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik’ten açÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edildiÄŸi KKTC’den Ä°stanbul’a geliÅŸinde önceki gece linç giriÅŸimine maruz kalan modacÄ± Barboros Åžansal, dün polise ifade verdi.

Åžansal’a, Reina’ya yönelik saldÄ±rÄ± üzerine yazdÄ±ÄŸÄ±, “Mal sahibi Musevi (Alarko), davacÄ± Sünni (DoÄŸuÅŸ Holding), iÅŸletmeci Alevi... Noel Baba ha HS...” paylaÅŸÄ±mÄ±yla ne kastettiÄŸi soruldu.

Åžansal, ÅŸöyle yanÄ±tladÄ±:

“Kastolunan herhangi bir din ve mezhep çatÄ±ÅŸmasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±. Noel Baba’nÄ±n da bunu yapmayacaÄŸÄ± hicvini kullanarak, HS ÅŸeklinde argo bir rumuz koydum. Hiciv üslubumla bunun bir din ve mezhep çatÄ±ÅŸmasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etmek için yazdÄ±m.”

'VÄ°DEO ÇARPITILDI’

Yeni yÄ±la girildikten sonra saat 01.00 sularÄ±nda “B... boÄŸul” cümlesinin geçtiÄŸi bir video çekip yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ±nÄ± da kaydeden Åžansal, “Ä°ki yÄ±l kadar önce bir internet sitesinde yaptÄ±ÄŸÄ±m röportajÄ±n anÄ±sÄ±na sosyal paylaÅŸÄ±m sitesinde zaman zaman bu espriyi de kullanarak video çekimleri yayÄ±nlamaktayÄ±m” diye ifade verdi. YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi KÄ±brÄ±s’ta katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir partideyken video çekip yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Åžansal, ÅŸöyle konuÅŸtu:

“Videonun çarpÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± cep telefonlarÄ±mÄ±n sürekli çalmaya baÅŸlamasÄ±yla anladÄ±m ve cep telefonlarÄ±mÄ± kapattÄ±m.”

KUVVETLÄ° SUÇ ÅžÜPHESÄ°

Åžansal, Nöbetçi Ä°stanbul 14. Sulh Ceza HakimliÄŸi’ndeki ifadesinde, “Suçsuzum. Serbest bÄ±rakÄ±lmayÄ± talep ediyorum” dedi. Mahkeme, Åžansal’Ä±n atÄ±lÄ± suçun niteliÄŸi, kuvvetli suç ÅŸüphesinin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteren somut delillerin varlÄ±ÄŸÄ±, atÄ±lÄ± suçun yasada öngörülen üst sÄ±nÄ±rÄ±, sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ±n halkta oluÅŸturduÄŸu infial nazara alÄ±narak adli kontrol hükümlerinin uygulanmasÄ±nÄ±n yetersiz kalacaÄŸÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan Åžansal’Ä±n “HalkÄ± kin ve düÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik veya aÅŸaÄŸÄ±lama” suçundan tutuklanmasÄ±na karar verdi.Åžansal, Silivri Cezaevi’ne gönderildi.

AVUKATI: DÄ°ÄžER TWEET’LER ONUN DEÄžÄ°L

Barbaros Åžansal’Ä±n avukatÄ± Efkan Bolaç da, “Ä°ÅŸletmecisi ve tüm çalÄ±ÅŸanlarÄ± Alevi olduÄŸu için Noel Baba kÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndaki Sunni Müslümanlar Ä°stanbul’da silahla insanlarÄ± taradÄ±, özeti budur” ÅŸeklindeki bir ‘tweet’e ait ekran görüntüsünün dosyaya girdiÄŸini, ancak bu ‘tweet’in daha saldÄ±rÄ± olmadan önce Türkiye’den yazÄ±lmÄ±ÅŸ gibi göründüÄŸünü, oysa müvekkilinin KÄ±brÄ±s’ta olduÄŸunu belirtti. AynÄ± içerikteki bir baÅŸka ‘tweet’in de müvekkiline ait olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

‘BU NASIL GÜVENLÄ°K’

HavalimanÄ±nda yaÅŸanan linç giriÅŸimini de Hürriyet’e anlatan Bolaç, ÅŸunlarÄ± söyledi:

“PaylaÅŸÄ±mlarÄ±n uydurulmasÄ± sonrasÄ± geliÅŸen örgütlü linç giriÅŸimi, kiÅŸi güvenliÄŸini ortadan kaldÄ±rÄ±yor. Devletin güvencesi altÄ±ndaki bir kiÅŸiyle ilgili koruma tedbirlerinin zayÄ±flÄ±ÄŸÄ± ve birkaç ay önce darbe görmüÅŸ bir havalimanÄ±nÄ±n bu kadar güvenliksiz olmasÄ±, ciddi risk oluÅŸturuyor.”

VURMADIK AYAÄžI TAKILIP DÜÅžTÜ

Barbaros Åžansal'a uçaktan inerken yapÄ±lan saldÄ±rÄ±yla ilgili ulaÅŸÄ±lan personel, polise ÅŸu ifadeleri verdi:"Prosedüre göre ilk önce veya en son indirilmesi (Åžansal’Ä±n) gerekiyordu. Ekonomide oturuyordu. YolcularÄ± indirdikten sonra en son onu aldÄ±k. Gelirken çÄ±kan arbede nedeniyle uçak KKTC'den de rötarlÄ± kalktÄ±. KKTC'den bir polis nezaretinde geldi. Uçaktan aldÄ±k. Ä°ndirilirken apronda çalÄ±ÅŸanlar direkt saldÄ±rÄ±ya geçti. Polis arkadaÅŸlar da koruma kalkanÄ± yaptÄ±. ÅžahÄ±sa herhangi bir darp yok. HÄ±zlÄ±ca merdivenden indirirken ayaÄŸÄ± kaydÄ± ve düÅŸtü..”

Bu arada yer hizmeti veren Turkish Ground Services’in (TGS) 12 görevlisinin de ifadesi alÄ±ndÄ±. TGS görevlilerinden birisinin," Milli duygularÄ±mÄ±za hâkim olamadÄ±k. BaÄŸÄ±rdÄ±k. Polis kalkanÄ±ndan dolayÄ± da herhangi bir ÅŸey yapmadÄ±k" dediÄŸi belirtildi.