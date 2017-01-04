Halep'ten TÃ¼rkiye'ye 381 yaralÄ± getirildi

KuÅŸatma altÄ±nda olan Halep'ten TÃ¼rkiye'ye tahliye edilen yaralÄ±larÄ±n sayÄ±sÄ± 381'e ulaÅŸtÄ±

Halep'in doÄŸusundan tahliye edilenler arasÄ±nda bulunan ve Hatay'a getirilen yaralÄ± sayÄ±sÄ± 381'e yükseldi.BaÅŸbakanlÄ±k BasÄ±n YayÄ±n ve Enformasyon Genel MüdürlüÄŸünden alÄ±nan bilgiye göre, Halep'in batÄ±sÄ±nda oluÅŸturulan güvenli bölgeye çÄ±karÄ±ldÄ±ktan sonra Ä°dlib'e getirilen yaralÄ±lardan durumlarÄ± aÄŸÄ±r olanlarÄ±n Türkiye'ye sevki devam ediyor.Tahliyelerin baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Cilvegözü SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda bekletilen 112 acil servis ambulanslarÄ±na alÄ±narak hastanelere kaldÄ±rÄ±lan yaralÄ± sayÄ±sÄ± 381'e ulaÅŸtÄ±.Tedavi altÄ±na alÄ±nan yaralÄ±lardan 59'unun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 138'inin il dÄ±ÅŸÄ±na sevk edildiÄŸi ve 68'inin de taburcu edildiÄŸi öÄŸrenildi.YaralÄ±lardan 177'sinin 18 yaÅŸÄ±n altÄ±nda olduÄŸu kaydedildi.