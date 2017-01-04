Bakan aÃ§Ä±kladÄ± Milli helikopter o tarihte uÃ§urulacak

TÃ¼rkiye'nin geliÅŸtirdiÄŸi Ã¶zgÃ¼n ve ilk milli helikopteri 6 EylÃ¼l 2018'de uÃ§urulacak

Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, "Ä°nÅŸallah 6 Eylül 2018 sabah saat 06.00'da Türkiye'nin kendi geliÅŸtirdiÄŸi özgün, milli helikopterini de uçurmuÅŸ olacaÄŸÄ±z." dedi.Bakan IÅŸÄ±k, TAÄ°'deki "T-129 ATAK Helikopteri 19. Teslimat Töreni"nin ardÄ±ndan gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

Bir basÄ±n mensubunun, "koalisyon güçlerinin Suriye'nin kuzeyindeki FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'na gerekli desteÄŸi vermediÄŸi"ne yönelik açÄ±klamalarÄ± hatÄ±rlatmasÄ± ve bu kapsamda Ä°ncirlik Üssü'ne yönelik bir tasarruf olup olmayacaÄŸÄ±nÄ± sormasÄ± üzerine, "Müttefik ülkelerin, özellikle NATO'da uzun yÄ±llar birlikte olduÄŸumuz ülkelerin, DEAÅž ile mücadele için koalisyon oluÅŸturmuÅŸ ülkelerin DEAÅž'a karÅŸÄ± mücadelede son derece kritik bir yer olan El Bab'a karÅŸÄ± Türk SilahlÄ± Kuvvetlerinin desteÄŸiyle Özgür Suriye Ordusu'nun baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± bu operasyona destek vermemesi doÄŸrusu düÅŸündürücü. Daha doÄŸrusu arzu edilen desteÄŸi vermemesi düÅŸündürücü." ifadesini kullandÄ±.

"Ümit ederiz ki koalisyon güçleri, Türkiye'ye ihtiyaç duyduÄŸu desteÄŸi verir"

Müttefiklerden her ÅŸart ve koÅŸulda özellikle hava desteÄŸi verilmesini beklediklerini vurgulayan IÅŸÄ±k, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bu, kamuoyunda ciddi bir hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± oluÅŸturuyor. Biz müttefiklerimize de bunu da söylüyoruz, 'Siz bu noktada hem DEAÅž ile mücadele ettiÄŸinizi ifade ediyorsunuz hem de istenen, arzu edilen desteÄŸi vermiyorsunuz. Bu da kamuoyunda sizin DEAÅž ile mücadelede samimiyetinizin sorgulanmasÄ±na sebep oluyor.' Bu, tabii ki Türkiye içerisinde de Ä°ncirlik'in de sorgulanmasÄ±na sebep oluyor. Ancak bizim uzun dönemli bir ittifak iliÅŸkimiz var, sorunlarÄ±mÄ±zÄ± oturarak, konuÅŸarak çözmek durumundayÄ±z. Bu konuyla ilgili de gerek askerden askere gerekse sivilden sivile görüÅŸmelerimiz sürüyor. Ümit ederiz ki baÅŸta ABD olmak üzere bütün koalisyon güçleri, Türkiye'nin FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda ihtiyaç duyduÄŸu hava desteÄŸi ve diÄŸer desteÄŸi verir. Bu noktada gereken adÄ±m daha fazla gecikmeden atÄ±lmÄ±ÅŸ olur."