TSK aÃ§Ä±kladÄ± 12 DAEÅž hedefi imha edildi

FÄ±rat KalkanÄ± HaekatÄ± kapsamÄ±nda devam eden El Bab operasyonunda DEAÅž'a ait 12 hedef imha edilirken 14 terÃ¶rist de Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

TSK'dan yapÄ±lan bilgilendirmeye göre, Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca, Suriye'nin kuzeyindeki Bzaghah, Kabr Al Mukri, Suflaniyah ve Zammar bölgelerine hava harekatÄ± düzenlendi.

Hava harekatÄ±nda, terör örgütü DEAÅž mensuplarÄ±nÄ±n barÄ±nma yeri, savunma ve silah mevzisi olarak kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 12 hedef ateÅŸ altÄ±na alÄ±narak imha edildi. Ä°lk deÄŸerlendirmelere göre, 14 DEAÅž'lÄ± terörist etkisiz hale getirildi.

Görevlerini baÅŸarÄ±yla gerçekleÅŸtiren jetler, emniyetle üslerine döndü.

TSK unsurlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu bölgeye atÄ±lan bir havan mermisinin infilak etmesi nedeniyle 1 asker ÅŸehit oldu, 3 asker hayati tehlikeleri olmayacak ÅŸekilde yaralandÄ±.

AçÄ±klamada, yaralÄ±larÄ±n derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± bildirilerek, ÅŸehide Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakÄ±nlarÄ±na sabÄ±r, TSK mensuplarÄ±na ve Türk milletine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ±, yaralÄ± askerlere de acil ÅŸifa dileÄŸinde bulunuldu.