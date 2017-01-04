Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 04/01/2017 19:57

TSK aÃ§Ä±kladÄ± 12 DAEÅž hedefi imha edildi

el bab operasyonu

FÄ±rat KalkanÄ± HaekatÄ± kapsamÄ±nda devam eden El Bab operasyonunda DEAÅž'a ait 12 hedef imha edilirken 14 terÃ¶rist de Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

TSK'dan yapÄ±lan bilgilendirmeye göre, Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca, Suriye'nin kuzeyindeki Bzaghah, Kabr Al Mukri, Suflaniyah ve Zammar bölgelerine hava harekatÄ± düzenlendi. 

Hava harekatÄ±nda, terör örgütü DEAÅž mensuplarÄ±nÄ±n barÄ±nma yeri, savunma ve silah mevzisi olarak kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 12 hedef ateÅŸ altÄ±na alÄ±narak imha edildi. Ä°lk deÄŸerlendirmelere göre, 14 DEAÅž'lÄ± terörist etkisiz hale getirildi. 

Görevlerini baÅŸarÄ±yla gerçekleÅŸtiren jetler, emniyetle üslerine döndü. 

TSK unsurlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu bölgeye atÄ±lan bir havan mermisinin infilak etmesi nedeniyle 1 asker ÅŸehit oldu, 3 asker hayati tehlikeleri olmayacak ÅŸekilde yaralandÄ±. 

AçÄ±klamada, yaralÄ±larÄ±n derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± bildirilerek, ÅŸehide Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakÄ±nlarÄ±na sabÄ±r, TSK mensuplarÄ±na ve Türk milletine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ±, yaralÄ± askerlere de acil ÅŸifa dileÄŸinde bulunuldu.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

milli helikopter

Bakan aÃ§Ä±kladÄ± Milli helikopter o tarihte uÃ§urulacak

TÃ¼rkiye'nin geliÅŸtirdiÄŸi Ã¶zgÃ¼n ve ilk milli helikopteri 6 EylÃ¼l 2018'de uÃ§urulacak

halep

Halep'ten TÃ¼rkiye'ye 381 yaralÄ± getirildi

KuÅŸatma altÄ±nda olan Halep'ten TÃ¼rkiye'ye tahliye edilen yaralÄ±larÄ±n sayÄ±sÄ± 381'e ulaÅŸtÄ±

barbaros ÅŸansal

Barbaros Åžansal o paylaÅŸÄ±mÄ±n ardÄ±ndan polise ne ifade verdi

ÃœnlÃ¼ modacÄ± Barbaros Åžansal, yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±m nedeniyle tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi