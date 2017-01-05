OrtakÃ¶y'deki katliamda iki tane mi terÃ¶rist vardÄ±

Ä°stihbarat uzmanlarÄ± tarafÄ±ndan ortaya atÄ±lan iddiaya gÃ¶re Reina'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda iki terÃ¶rist vardÄ±

Reina katliamÄ±nda ikinci bir terörist olduÄŸu ÅŸüphesi güçlendi. Ä°stihbarat uzmanlarÄ±ndan aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye göre, kanlÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± iki DAEÅž'li teröristin gerçekleÅŸtirdiÄŸi iddia edildi. KÄ±rgÄ±z uyruklu olduÄŸu belirlenen ve selfie videosu yayÄ±nlanan saldÄ±rganÄ±n ‘gözcü' olduÄŸu ileri sürüldü. Ancak katliamÄ± yapan teröristin yüzünü çok iyi gizlediÄŸi ve net bir görüntüsünün ele geçirilemediÄŸi öne sürüldü. SaldÄ±rÄ±yla ilgili ÅŸimdiye kadar ortaya çÄ±kan görüntüler ise iki farklÄ± teröristin olabileceÄŸi ÅŸüphesini güçlendirdi. Reina'ya ateÅŸ ederek giren teröristle Zeytinburnu'nda kaldÄ±ÄŸÄ± evden çÄ±kan saldÄ±rganÄ±n pantolonun rengi ve biçiminin farklÄ± olmasÄ± dikkat çekti. Görgü tanÄ±klarÄ±ndan bazÄ±larÄ±nÄ±n ifadesinde de iki teröristin ateÅŸ ettiÄŸi bilgisi yer aldÄ±.

Karar Gazetesi'nden Hilal Öztürk'ün haberine göre, teröristin güvenlik kameralarÄ±na yansÄ±yan görüntülerinde Zeytinburnu'nda kaldÄ±ÄŸÄ± evden çÄ±karken tespit edilen görüntüsünde pantolununun açÄ±k renkli ve cepli olduÄŸu dikkat çekiyor. Emniyet'in tek saldÄ±rgan olarak açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± ve görüntüsünü paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± teröristin Reina'ya ateÅŸ ederek girerken görüntüsünde ise koyu renk ve dar kesim pantolonu olduÄŸu görülüyor. Yine gece kulubü içindeki görüntülerde ise evden çÄ±kÄ±ÅŸ kayÄ±tlarÄ±ndaki gibi üzerinde açÄ±k renk ve cepli bir pantolon olduÄŸu dikkat çekiyor.

DENÄ°Z YOLUYLA KAÇTI Ä°DDÄ°ASI

Teröristin taksiye binerek kaçtÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteren ve KuruçeÅŸme'de mobese kamerasÄ±na takÄ±lan görüntüsünde ise üzerinde yine dar kesimli ve koyu renkli bir pantolon olduÄŸu görülüyor. Teröristin içeride üzerini deÄŸiÅŸtirdiÄŸi iddia edilse de Zeytinburnu'ndaki evden çÄ±kÄ±ÅŸ görüntüsü ile Reina içindeki görüntü bire bir uyuÅŸuyor. Reina giriÅŸindeki görüntü ile Zeytinburnu'ndan çÄ±kÄ±ÅŸ görüntülerindeki pantolan detayÄ± bir teröristin, daha önce içeri girdiÄŸi ihtimalini doÄŸuruyor. Henüz eÅŸgali teÅŸhis edilemediÄŸi ileri sürülen asÄ±l saldÄ±rganÄ±n deniz yoluyla kaçmÄ±ÅŸ olabileceÄŸi, selfie videosu yayÄ±nlanan ve ‘gözcü' olduÄŸu ileri sürülen saldÄ±rganÄ±n da Reina'da ateÅŸ etmiÅŸ olabileÄŸi deÄŸerlendiriliyor.

SALDIRGAN TÜRKÄ°YE'DE

Öte yandan Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± gerçekleÅŸtirdiÄŸi belirtilen teröristin, Taksim meydanÄ±nda çektiÄŸi selfi videosunun da ilk olarak DAEÅž'in 700 kiÅŸilik Telegram kanalÄ±ndan yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Bu görüntülerin terör örgütü tarafÄ±ndan bilinçli olarak hedef saptÄ±rmak amacÄ±yla paylaÅŸÄ±ldÄ±. Terörist örgütün Reina içindeki ikinci teröristin kimliÄŸini gizlemek amaçlÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± bu yanÄ±ltÄ±cÄ± video paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n, polisin ikinci saldÄ±rganÄ± da belirlemesi sonrasÄ± örgütün hesabÄ±ndan geri çekildiÄŸi öÄŸrenildi. DAEÅž'in teröristin Suriye topraklarÄ±na ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bilgisini de militanÄ±nÄ±n kaçtÄ±ÄŸÄ±nÄ±n düÅŸünülmesi amacÄ±yla yine hedef saptÄ±rmak için açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Ancak teröristlerin her ikisinin de halen Türkiye'de olduÄŸu ifade ediliyor.

Ä°FADELERDE Ä°KÄ° SALDIRGAN DETAYI

Reina saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ± ifadesi alÄ±nan tanÄ±klar da iki saldÄ±rgan olduÄŸuna iliÅŸkin ifade vermiÅŸti. SaldÄ±rÄ±dan eÅŸ sayesinde yara almadan kurtulan Sinem UyanÄ±k iki kiÅŸinin silahla etrafa ateÅŸ ettiÄŸini söylemiÅŸti. Bir baÅŸka görgü tanÄ±ÄŸÄ± müÅŸteri de içeri de saÄŸ olan herkesin kafasÄ±na sÄ±karak öldürdüklerini gördüÄŸünü, saldÄ±rganlarÄ±n birden fazla olduÄŸunu, çapraz ateÅŸ altÄ±na alÄ±ndÄ±klarÄ±nÄ± belirtmiÅŸti. Kulüpte çalÄ±ÅŸan bir garson da ifadesinde saldÄ±rganlarÄ±n iki kiÅŸi olduklarÄ±nÄ± ve silahla içeriyi taradÄ±klarÄ±nÄ± anlatmÄ±ÅŸtÄ±.