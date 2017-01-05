Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± dÃ¼zenleyen terÃ¶ristle baÄŸlantÄ±lÄ± 3 ailenin evinden bÃ¶yle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler Ã§Ä±ktÄ±

Reina terÃ¶ristinin Konya'da yanÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ± 3 ailenin Ä°zmir'deki evinden tÃ¼fek, dÃ¼rbÃ¼n ve palaska gibi askeri malzemelerin yanÄ± sÄ±ra, sahte pasaportlar da ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Reina saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili Ä°zmir'den haber geldi. Teröristin Konya'da yanÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ± 3 ailenin izi Ä°zmir'de bulundu. KÄ±rgÄ±zistan pasaportu taÅŸÄ±yan DoÄŸu TürkistanlÄ± 3 aileye mensup aralarÄ±nda çocuklarÄ±n da bulunduÄŸu 40 kiÅŸi, Buca ve Bornova'da gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Evlerde yapÄ±lan aramalarda keskin niÅŸancÄ± tüfeÄŸine ait, gece görüÅŸ özelliÄŸi bulunan dürbün, palaska gibi askeri malzemeler ile sÄ±rt çantalarÄ± ele geçirildi.YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi 39 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi, 65 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± Reina katliamÄ±nÄ± gerçekleÅŸtiren DEAÅž'lÄ± teröristin yakalanmasÄ±na yönelik Ä°stanbul'da baÅŸlatÄ±lan operasyonlar önce Konya'ya kaydÄ±rÄ±ldÄ±. KasÄ±m ayÄ±nda Konya'ya eÅŸi ve 2 çocuÄŸuyla gelen DEAÅž'lÄ± teröristin, kentin Bosna Hersek Mahallesi'nde ev kiralayan DoÄŸu TürkistanlÄ± 3 aileyle iliÅŸki kurduÄŸunu saptayan Konya Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžubesi ekipleri, bu ailelerin kaldÄ±ÄŸÄ± adreslere operasyon için düÄŸmeye bastÄ±.

KONYA'DAN SIR OLAN 3 AÄ°LENÄ°N Ä°ZÄ° Ä°ZMÄ°R'DE ÇIKTI

DEAÅž'lÄ± teröristin iliÅŸkili olduÄŸu 3 ailenin kaldÄ±ÄŸÄ± evlere polis pazartesi gecesi baskÄ±n yaptÄ±. Selçuk Üniversitesi'ne yakÄ±n olduÄŸu için daha çok üniversiteli gençlerin ev kiraladÄ±ÄŸÄ± Bosna Hersek Mahallesi'nde 3 ailenin kaldÄ±ÄŸÄ± stüdyo daireler boÅŸ çÄ±ktÄ±.Reina katliamÄ±ndan sonra sÄ±r olan bu 3 ailenin Konya'dan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirleyen polis iz sürmeye baÅŸladÄ±.DEAÅž teröristiyle baÄŸlantÄ±lÄ± olan ailelerle iliÅŸkisi olan bazÄ± ailelerin Ä°zmir'de olduÄŸunu saptayan polis, operasyonu buraya kaydÄ±rdÄ±. Ä°zmir Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele ve Ä°stihbarat Åžube ekipleri, Konya'dan kÄ±sa süre önce Ä°zmir'e gelen DoÄŸu TürkistanlÄ± ailelerin Buca ve Bornova'da kaldÄ±klarÄ± adresleri saptadÄ±.

20'SÄ° ÇOCUK 40 KÄ°ÅžÄ° EMNÄ°YETTE

Polis dün gece bu adreslere dün gece yaptÄ±ÄŸÄ± operasyonda DoÄŸu TürkistanlÄ± olan, ancak KÄ±rgÄ±zistan pasaportu taÅŸÄ±yan 3 aileye mensup 9 yetiÅŸkin erkek, 11 kadÄ±nÄ± gözaltÄ±na aldÄ±. Bu kiÅŸiler evlerde bulunan 20 çocukla birlikte Emniyet MüdürlüÄŸü'ne götürüldü.Evlerde yapÄ±lan aramalarda keskin niÅŸancÄ± tüfeÄŸine ait, gece görüÅŸ özelliÄŸi de bulunan dürbün, palaska gibi askeri malzemeler ile sÄ±rt çantalarÄ± ele geçirildi. Yine bu kiÅŸilere ait pasaport ile kimliklerin de sahte olup olmadÄ±ÄŸÄ±na yönelik inceleme yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirildi.

KONYA'DAN APARTOPAR Ä°ZMÄ°R'E GELDÄ°LER

Henüz ifadelerinin alÄ±nmasÄ±na baÅŸlanmayan kiÅŸilerin, 15 gün önce Konya'dan Ä°zmir'e geldikleri saptandÄ±. Ä°stanbul'daki Reina katliamÄ±nÄ± gerçekleÅŸtiren DEAÅž'lÄ± teröristin Konya'da iliÅŸkide olduÄŸu belirlenen ve olaydan sonra sÄ±r olan 3 aileyle iliÅŸkili olduklarÄ± belirtildi.DoÄŸu TürkistanlÄ± çocuklarÄ±yla birlikte 40 kiÅŸilik 3 ailenin Konya'dan Ä°zmir'e geldikleri andan itibaren de Terörle Mücadele ve Ä°stihbarat Åžubesi ekiplerin takibinde tutulduÄŸu da vurgulandÄ±.

BÄ°RKAÇ KOLTUK, BÄ°R YATAK, TEK HALI...

GözaltÄ±na alÄ±nanlardan Buca ve Bornova ilçelerinde kaldÄ±klarÄ± evler de ortaya çÄ±ktÄ±. Buca'da gözaltÄ±na alÄ±nan ailenin, apartmanÄ±n en üst katÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ±, dairenin panjurlarÄ±nÄ±n sürekli kapalÄ± olduÄŸu, sadece birkaç koltuk ile bir yataÄŸÄ±n ve tek halÄ±nÄ±n bulunduÄŸu belirlendi. Ailenin gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sadece birkaç çocuk malzemesinin geride kaldÄ±ÄŸÄ± evde, mutfakta yemek yapmak yerine, hazÄ±r gÄ±dalar tüketildiÄŸi de ortaya çÄ±ktÄ±. Operasyonun düzenlediÄŸi apartmanda oturanlar da bu dairede çocuklu ailelerin bulunduÄŸunu bildiklerini, ancak hiç görmediklerini ifade etti.