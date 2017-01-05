Konya'da kapalÄ± pazar yerinin Ã§atÄ±sÄ± Ã§Ã¶ktÃ¼ Ã§ok sayÄ±da yaralÄ± var

Konya'nÄ±n AkÅŸehir ilÃ§esinde bugÃ¼n kurulan kapalÄ± pazar yerinin Ã§atÄ±sÄ± kar yÄ±ÄŸÄ±nÄ± yÃ¼zÃ¼nden Ã§Ã¶kÃ¼nce esnaf ve vatandaÅŸ gÃ¶Ã§Ã¼ÄŸÃ¼n altÄ±nda kaldÄ±.

Konya'nÄ±n AkÅŸehir ilçesinde PerÅŸembe günleri kurulan kapalÄ± pazar yerinin çatÄ±sÄ± kar aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±na dayanamayarak çöktü. BazÄ± esnaf ve alÄ±ÅŸveriÅŸ için pazara gelen vatandaÅŸ, çatÄ±nÄ±n metal parçalarÄ± ile düÅŸen karlarÄ±n altÄ±nda kaldÄ±.

4 AÄžIR YARALIYA ULAÅžILDI

Ä°hbar üzerine olay yerine çok sayÄ±da ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Åžu ana kadar 4 aÄŸÄ±r yaralÄ±ya ulaÅŸÄ±ldÄ±. Enkaz altÄ±ndaki yaralÄ±larÄ± kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor.

ENKAZ ALTINDA KALANLARA SES DÄ°NLEME YÖNTEMÄ°YLE ULAÅžILMAYA ÇALIÅžILIYOR

Ses dinleme yöntemiyle enkaz altÄ±nda kalanlarÄ±n yerleri tespit edilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. ÇatÄ±nÄ±n geri kalan yerlerinin de çökmemesi için vinçlerle desteklendiÄŸi bildirildi.Olayda can kayÄ±plarÄ±nÄ±n yaÅŸanmasÄ±ndan endiÅŸe ediliyor.

KAYMAKAM OLAY YERÄ°NDE

Olay yerine gelen AkÅŸehir KaymakamÄ± YalçÄ±n Sezgin, çalÄ±ÅŸmalarÄ± yerinde takip ediyor.Kaymakam Sezgin, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, 4 kiÅŸinin enkaz altÄ±ndan kurtarÄ±larak hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Sezgin, enkaz altÄ±nda bir kiÅŸinin daha bulunduÄŸu yönünde ihbar olduÄŸunu dile getirerek, çalÄ±ÅŸmalarÄ±n sürdüÄŸünü belirtti.