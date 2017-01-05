Ä°tirafÃ§Ä± sanÄ±k GÃ¼len'in darbe giriÅŸiminden sonra yolladÄ±ÄŸÄ± ByLock mesajÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Fethullah GÃ¼len'in ByLock Ã¼zerinden "yÄ±kÄ±lmayacaÄŸÄ±z" mesajÄ± verdiÄŸini sÃ¶yleyen itirafÃ§Ä± sanÄ±k, "AÄŸÄ±zÄ±ndan bir ÅŸey kaÃ§Ä±rma, kendini yakma" dediÄŸini belirtti.

Bursa'da, FETÖ'nün darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda, çoÄŸu eski polis 36'sÄ± tutuklu 71 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± ve 3 gün sürecek davanÄ±n ilk celsesi görüldü. Bursa 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ±na tutuklu sanÄ±klar ile tutuksuz yargÄ±lanan 28 sanÄ±k ve avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±.Ä°lk duruÅŸmada, savunma yapan ve iddianamede de itiraflarÄ± yer alan eski polis memuru Veli Y'nin sözleri dikkati çekti.Daha önce savcÄ±lÄ±kta verdiÄŸi ifadede hakkÄ±ndaki suçlamalarÄ± reddeden ancak cezaevindeyken itirafta bulunan Veli Y, 2001'den 2016 Mart ayÄ±na kadar "cemaat içinde bulunduÄŸunu, 2016 Mart ayÄ±nda ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±" söyledi.Ä°tirafçÄ± eski polis Veli Y, FETÖ'nün emniyet mensuplarÄ±nÄ± nasÄ±l kazanmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± da anlattÄ±.

GÜLEN'Ä°N BYLOCK MESAJI

Veli Y, örgütün haberleÅŸme için kullandÄ±ÄŸÄ± bazÄ± programlardan da bahsetti. ByLock üzerinden Fetullah Gülen'in bazÄ± talimatlarÄ±nÄ±n da kendilerine ulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran itirafçÄ± sanÄ±k, "Okuduktan sonra hemen siliniyordu bunlar. 17-25 AralÄ±k'tan sonra MÄ°T tarafÄ±ndan takip edildiÄŸimiz söyleniyordu, bu süreçten sonra görüÅŸmeler oldukça azalmÄ±ÅŸtÄ±. Yine bu süreçten sonra Fetullah Gülen'in 'Üzerimize çok güçlü geliyorlar, sarsÄ±lacaÄŸÄ±z ama yÄ±kÄ±lmayacaÄŸÄ±z' yönünde mesajÄ± gelmiÅŸti ByLock'tan."Cezaevinde kendilerine itirafçÄ± olmamalarÄ± konusunda telkinde bulunulduÄŸunu da aktaran sanÄ±k Veli Y, "Abdullah Can ve Oktay Kaya, bana 'SakÄ±n bir ÅŸeyler söyleme, kendini yakma' dediler. Ben 'Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na Bank Asya ile ilgili ek ifadeye gidiyorum.' dedim koÄŸuÅŸta. Oktay Kaya da 'AÄŸzÄ±ndan bir ÅŸey kaçÄ±rma, kendini yakma.' dedi."

DÄ°ÄžER SANIKLAR HAKLARINDAKÄ° SUÇLAMALARI REDDETTÄ°

SanÄ±klar hakkÄ±nda, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldÄ±rma veya görevini yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbüs etme, anayasal düzeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbüs etme, silahlÄ± terör örgütüne üye olma, TBMM'yi ortadan kaldÄ±rma veya görevini yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbüs etme, Terörizmin FinansmanÄ±nÄ±n Önlenmesi HakkÄ±ndaki Kanun'a muhalefet" suçlarÄ±ndan 3'er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapis cezasÄ± isteniyor. DuruÅŸma yarÄ±nki celseyle devam edecek.