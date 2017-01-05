Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 05/01/2017 10:37

KPSS operasyonunda 105 asker eÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±


2010'da yapÄ±lan KPSS ile soruÅŸturmalar sÃ¼rerken 105 askerin eÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nma kararÄ± verildi.

Ankara'da 2010 KPSS ile ilgili düzenlenen operasyonda 105 asker eÅŸi hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verildi. Operasyonda ÅŸu ana kadar 74 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, 2010 yÄ±lÄ±ndaki KPSS öncesinde sorularÄ±n çalÄ±nmasÄ±yla ilgili olarak yapÄ±lan 10'uncu aÅŸama operasyonda, 15 Temmuz darbe giriÅŸiminde aktif olarak yer aldÄ±klarÄ± ve FETÖ mensubu olduklarÄ± tespit edilen 105 asker eÅŸi hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verdi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE PARA AKTARMIÅžLAR

Åžüphelilerin terör örgütü FETÖ'ye himmet, para transferleri, FETÖ tepe yönetimi ile irtibat ve Bank Asya'da para hareketi ile suçlandÄ±klarÄ± öÄŸrenildi.

31 Ä°LDE OPERASYON YAPILIYOR

SoruÅŸturma dosyasÄ±nda ÅŸüphelilerin genel kültür, genel yetenek ve eÄŸitim bilimleri sÄ±navÄ±na ait sorularÄ± sÄ±navdan önce elde ettiklerine dair kuvvetli delil bulunduÄŸu belirtildi. Ankara 29, Ä°stanbul 21, Ä°zmir 5 kiÅŸi olmak üzre Türkiye genelinde 31 ilde operasyon yapÄ±lÄ±yor. Operasyonda 74 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

EÅžLERÄ°NÄ°N RÜTBELERÄ° ORTAYA ÇIKTI

Åžüphelilerin ikisinin eÅŸinin albay, 14'ünün yarbay, 40'Ä±nÄ±n binbaÅŸÄ±, 40'Ä±nÄ±n yüzbaÅŸÄ±, 4'ünün üsteÄŸmen eÅŸi olduÄŸu öÄŸrenildi.

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Reina saldÄ±rganÄ± diye baÅŸkasÄ±nÄ± dÃ¶vdÃ¼ler

Ä°stanbul Pendik'te Reina saldÄ±rganÄ± olduÄŸu iddia edilen TÃ¼rkmenistan uyruklu K.M. vizesinin sÃ¼resinin bitmesi nedeniyle sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilecek.


Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± dÃ¼zenleyen terÃ¶rist bakÄ±n telefonundan kimi aramÄ±ÅŸ

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Reina'da silahlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleyen terÃ¶ristin telefon kayÄ±tlarÄ±na bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Tacik Ä°lyas kod adÄ±nÄ± kullanan Muhammed Kerim ile konuÅŸtuÄŸu ortaya Ã§Ä±kmasÄ± Ã¼zerine Milliyet Gazetesi'nden Tolga Åžardan terÃ¶ristin izini sÃ¼rdÃ¼.


TÃ¼m acil birimler tek numarada toplanacak

Emniyet, itfaiye ve hastaneyi ayrÄ± ayrÄ± aramak yerine artÄ±k 112'yi aramanÄ±z yeterli olacak.