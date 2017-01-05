TÃ¼m acil birimler tek numarada toplanacak

Emniyet, itfaiye ve hastaneyi ayrÄ± ayrÄ± aramak yerine artÄ±k 112'yi aramanÄ±z yeterli olacak.

Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± üst üste gelen terör saldÄ±rÄ±larÄ± sonrasÄ± harekete geçti. Hastane, jandarma, polis, itfaiye gibi her bir birimin ayrÄ± ayrÄ± numarasÄ± olmasÄ± ve bu durumun vatandaÅŸta kafa karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±na yol açmasÄ± nedeniyle acil durum hattÄ± 112 oluÅŸturuldu. Pilot uygulamasÄ± 2015'te Antalya'da gerçekleÅŸtirilen çalÄ±ÅŸma 81 ile yayÄ±lacak. Amerika'daki 911 benzeri çalÄ±ÅŸacak olan 112 hattÄ± için özel bir birim kurulacak. YangÄ±n, hastalÄ±k, sokakta kalan insan ya da hayvanlar için aranabilecek olan 112 hattÄ±, aynÄ± zamanda ÅŸüpheli durumlarda da çevrilecek. Bu çalÄ±ÅŸmayla vatandaÅŸlar tek bir numara üzerinden derdini devlete anlatabilecek. Åžüpheli bir paket, çanta, saldÄ±rÄ± ihtimali bulunan ve tavÄ±rlarÄ± ÅŸüpheli olan kiÅŸiler için de bu numara aranabilecek. 112 hattÄ±nÄ± gereksiz meÅŸgul edenlere ise cezai yaptÄ±rÄ±m uygulanacak.

KAMU SPOTU YAPILACAK

En son yaÅŸanan Reina saldÄ±rÄ±sÄ± bu çalÄ±ÅŸmanÄ±n önemini bir kez daha ortaya koydu. SaldÄ±rÄ± anÄ±nda olay yerinde bulunan kiÅŸiler nereyi arayacaklarÄ±nÄ± bilemediklerini ifade etmiÅŸlerdi. AltyapÄ± çalÄ±ÅŸmasÄ±nda sona yaklaÅŸÄ±lan ve kÄ±sa sürede hayata geçirilecek olan uygulama kamu spotlarÄ±yla duyurulacak. 112 acil hattÄ±, dizi ve filmlerde de iÅŸlenecek.

SUÇ ORANI YÜZDE 40 DÜÅžTÜ

Tüm Özel Güvenlik Federasyonu BaÅŸkanÄ± Bülent Perut, 112 benzeri olan 911 hattÄ±yla ABD New York'ta suç oranlarÄ±nda yüzde 40 düÅŸüÅŸ yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Perut, "ABD'de 1990'larda baÅŸlayan ve adÄ±na 'Broken Windows' (KÄ±rÄ±k Pencere) verilen uygulamayla yüzde 70'lerde olan suç oranlarÄ± 1999'da yüzde 25, 2000-2010 arasÄ±nda da yüzde 40 düÅŸtü. Bu programla hÄ±rsÄ±zlÄ±k, silahlÄ± yaralama, saldÄ±rÄ± vakalarÄ± engellendi. 911 numarasÄ± metro istasyonlarÄ±ndan AVM'lere kadar her yerde billboardlarla tanÄ±tÄ±ldÄ±" dedi.

Ä°LKOKULLARDA DA ANLATILMALI

Åžüpheli bir durumda neler yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸine dair vatandaÅŸlarÄ±n bilinçli olmasÄ± gerektiÄŸine dikkat çeken Perut, "Ä°nsanlar ÅŸüpheli paket ya da çantada ne varmÄ±ÅŸ diye bakÄ±yor. EÄŸer bilinçli olursak güvenlik güçlerimize yardÄ±mcÄ± olabiliriz" dedi. 112 numaralÄ± hattÄ±n ilkokul çocuklarÄ±na da öÄŸretilmesi gerektiÄŸine dikkat çeken Perut, okullarda güvenlik dersinin verilmesi gerektiÄŸinin de altÄ±nÄ± çizdi.