Reina saldÄ±rganÄ± diye baÅŸkasÄ±nÄ± dÃ¶vdÃ¼ler

Ä°stanbul Pendik'te Reina saldÄ±rganÄ± olduÄŸu iddia edilen TÃ¼rkmenistan uyruklu K.M. vizesinin sÃ¼resinin bitmesi nedeniyle sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilecek.

Ä°stanbul Pendik'te Reina saldÄ±rganÄ± diye tekme tokat dövülen kiÅŸinin kim olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±.Olay, Pendik Kaynarca Mahallesi KemalpaÅŸa Caddesinde saat 13.00 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Ä°ddiaya göre, Reina'ya silahlÄ± saldÄ±rÄ±da bulunan teröriste benzeyen bir kiÅŸi caddede ilerlerken çevredekiler tarafÄ±ndan fark edildi.BazÄ± insanlarÄ±n kendisini takip ettiÄŸini anlayan kiÅŸi paniÄŸe kapÄ±lÄ±p kaçmaya çalÄ±ÅŸÄ±nca çevredekiler tarafÄ±ndan çembere alÄ±ndÄ±. YaÅŸanan kargaÅŸada Reina saldÄ±rganÄ± sanÄ±lan kiÅŸi tekme tokat dövüldü.

Ä°NCELENMEK Ä°ÇÄ°N KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Ä°hbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri darp edilen kiÅŸiyi polis aracÄ±na bindirerek karakola götürdü. Burada incelenen K.M. isimli kiÅŸinin Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± gerçekleÅŸtiren terörist olmadÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Ä°ncelemelerde Türkmenistan uyruklu K.M.'nin pasaportundaki vizenin süresinin geçtiÄŸi belirlendi.

SINIR DIÅžI EDÄ°LECEK

K.M. incelemenin ardÄ±ndan vizesi dolduÄŸu gerekçesiyle sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmek üzere YabancÄ±lar Åžube MüdürlüÄŸü'ne gönderildi. OlayÄ±n meydana geldiÄŸi caddede bulunanlar ise, dayak yiyen kiÅŸiyi 'Reina katliamÄ±nÄ± yapan saldÄ±rgan sandÄ±klarÄ± için dövdüklerini' söylediler.