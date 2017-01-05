Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± dÃ¼zenleyen terÃ¶rist bakÄ±n telefonundan kimi aramÄ±ÅŸ

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Reina'da silahlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleyen terÃ¶ristin telefon kayÄ±tlarÄ±na bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Tacik Ä°lyas kod adÄ±nÄ± kullanan Muhammed Kerim ile konuÅŸtuÄŸu ortaya Ã§Ä±kmasÄ± Ã¼zerine Milliyet Gazetesi'nden Tolga Åžardan terÃ¶ristin izini sÃ¼rdÃ¼.

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesini kana bulayan teröristle ilgili yeni ipuçlarÄ± ortaya çÄ±kÄ±yor. BaÅŸakÅŸehir'de bir sitede kalan teröristin, o gece Zeytinburnu'nda baÄŸlantÄ±sÄ±yla buluÅŸtuktan sonra Ortaköy'e gittiÄŸi, katliamdan sonra da 4 kez taksi deÄŸiÅŸtirip yine Zeytinburnu'na döndüÄŸü belirlendi. Öte yandan polis, Ebu Muhammed Horasani'nin kullandÄ±ÄŸÄ± bir cep telefonuna ulaÅŸtÄ±. Telefon kayÄ±tlarÄ±nda yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada, tanÄ±dÄ±k bir isme rastlandÄ±. Bu isim, Tacik Ä°lyas kod adÄ±nÄ± kullanan Muhammed Kerim'den baÅŸkasÄ± deÄŸildi. Özbek kökenli Muhammed Kerim, AralÄ±k ayÄ± baÅŸÄ±nda Ä°stanbul Emniyeti'nce gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.Teröristin izini Milliyet gazetesinden Tolga Åžardan sürdü. Ä°ÅŸte Åžardan'Ä±n o haberi:"2017'in ilk saatlerinde Ortaköy'de gerçekleÅŸtirilen terör eyleminin üzerinden üç gün geçti. IÅžÄ°D'i iÅŸaret eden ilk bulgularÄ±n ardÄ±ndan yeni ipuçlarÄ± elde edilmeye baÅŸlandÄ±.SoruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžubesi'nde oluÅŸturulan kamera izleme ekibi, kod adÄ± "Ebu Muhammed Horasani" olan ancak açÄ±k ismi henüz kesinleÅŸtirilemeyen teröristin sürecini ortaya çÄ±kardÄ±.

3 GÜN ÖNCE EV KÄ°RALAMIÅž

YapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalarda, Ebu Muhammed Horasani'nin kalmasÄ± için, olaydan 3 gün BaÅŸakÅŸehir'de bir site içinde bir daire kiralandÄ±. 15 AralÄ±k günü Konya'dan Ä°stanbul'a geldiÄŸi anlaÅŸÄ±lan eylemcinin Zeytinburnu'ndaki baÄŸlantÄ±larÄ±na karÅŸÄ±n eylemden 3 gün önce kiralanan bu evde kalan eylemci, yÄ±lbaÅŸÄ± günü 17.30 sÄ±ralarÄ±nda bu adresten Ortaköy'e gitmek amacÄ±yla öncelikle Zeytinburnu'na doÄŸru yola çÄ±ktÄ±. Teröristin, Zeytinburnu ve çevresinde baÄŸlantÄ±larÄ± olmasÄ±na karÅŸÄ±n BaÅŸakÅŸehir'deki bir evde kalmasÄ± soru iÅŸaretlerine neden oldu.Polis, daha sonra bu evi bastÄ±, ancak ev boÅŸaltÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Eylem öncesi neden bu evde kaldÄ±ÄŸÄ± ve kim ya da kimlerle görüÅŸtüÄŸü polisin araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± konular arasÄ±nda.

4 KEZ TAKSÄ° DEÄžÄ°ÅžTÄ°RDÄ°

Eylem sÄ±rasÄ±nda üzerinde olan elbiseyle BaÅŸakÅŸehir'den tek baÅŸÄ±na yola çÄ±kan Ebu Muhammed Horasani kod adlÄ± eylemci, Zeytinburnu'na geldi. Burada NuripaÅŸa Mahallesi'ndeki baÄŸlantÄ±sÄ±yla biraraya gelen terörist, elinde bir valiz ve sÄ±rt çantasÄ±yla mahalledeki kameralarda görüntülendi.Buradan sonrasÄ± malûm. Taksiyle Reina'ya kadar gelen eylemci, 01.17'de araçtan indi, 01.18'de Reina'ya girdi. 01.24'te kÄ±yafetlerini deÄŸiÅŸtirdi ve mekan içinde kaldÄ±. AraÅŸtÄ±rmalarda, eylemcinin, müÅŸterilerle birlikte olayÄ±n ardÄ±ndan mekandan tahliye edildiÄŸi kesinleÅŸti. SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 4 kez taksi deÄŸiÅŸtiren terörist, önce Reina'ya 5 dakika uzaklÄ±kta araçtan indi, gecekondularÄ±n arasÄ±ndan sahile ulaÅŸtÄ±. ArdÄ±ndan Zincirlikuyu Metrobüs duraÄŸÄ±na gelen eylemci, en sonunda Zeytinburnu MuratpaÅŸa'daki bir kafeye ulaÅŸmayÄ± baÅŸardÄ±. Ebu Muhammed Horasani, geceyi bu kafede geçirdi.

Ä°ZÄ°NÄ° KAYBETTÄ°RDÄ°

Polis, buraya kadar eylemcinin hareket tarzÄ±nÄ±n ortaya koydu. Ancak, ertesi sabah eylemci kayÄ±plara karÄ±ÅŸmayÄ± baÅŸardÄ±.Sabah 10.00 sÄ±ralarÄ±nda kafeden çÄ±kan terörist, henüz kimliÄŸi belirlenemeyen bir kiÅŸiyle kafe önünde buluÅŸtu. Ä°kili, bir süre yürüdü. Daha sonra, bu kez bir araçla gelen yine kimliÄŸi tespit edilemeyen kiÅŸi ikilinin yanÄ±na geldi. Eylemci, ilk arkadaÅŸÄ±ndan ayrÄ±lÄ±p araçla gelen kiÅŸiyle birlikte araca binip izini kaybettirdi.

CEP TELEFONUNDA DÄ°KKAT ÇEKEN Ä°SÄ°M

Bu arada, polis, Ebu Muhammed Horasani'nin kullandÄ±ÄŸÄ± bir cep telefonuna ulaÅŸtÄ±. Telefon kayÄ±tlarÄ±nda yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada, tanÄ±dÄ±k bir isme rastlandÄ±. Bu isim, Tacik Ä°lyas kod adÄ±nÄ± kullanan Muhammed Kerim'den baÅŸkasÄ± deÄŸildi. Özbek kökenli Muhammed Kerim, AralÄ±k ayÄ± baÅŸÄ±nda Ä°stanbul Emniyeti'nce gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.Telefondaki diÄŸer bir kayÄ±t ise, IÅžÄ°D içindeki önemli bir konumda olan ve sadece Hoca Aka kod adÄ±nÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± bilinen emirin yardÄ±mcÄ±sÄ± Yusuf kod adlÄ± Ä°lyas Mamasharipov olduÄŸu belirlendi. Ä°lyas Mamasharipov, Ä°stanbul Emniyeti'nce Ortaköy saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Mamasharipov'un verdiÄŸi ilk bilgilerle eylemcinin kod adÄ± ortaya çÄ±karÄ±ldÄ±. AyrÄ±ca, eylemcinin Arapça, Rusça ve Özbekçe konuÅŸtuÄŸu belirlendi.

AÄžRI'DAN MI GÄ°RDÄ°

AraÅŸtÄ±rmalarda, eylemcinin yanÄ±nda bir kiÅŸiyle birlikte 15 AralÄ±k günü 21.30'da otobüsle Konya'dan Ä°stanbul'a gittiÄŸi saptandÄ±. Otobüsün 27-28 numaralÄ± koltuklarÄ±nda seyahat eden ikilinin biletlerinin, Umumuhamet ve Zabiullah adÄ±na kesildiÄŸi görüldü. Polisin, bu isimler üzerinde de incelemesi sürüyor.SoruÅŸturma çerçevesinde önemli bir ifadeye ulaÅŸÄ±ldÄ±. Polisin aldÄ±ÄŸÄ± bu ifadeye göre, terörist Ebu Muhammed Horasani, Pakistan - Livara'da bir dönem yaÅŸadÄ±. Buradan Ä°ran'a geçti. Ä°ran'da yakalanan terörist, bir süre sonra kamptan kaçmayÄ± baÅŸardÄ±. Horasani, daha sonra kaçakçÄ±larÄ±n yardÄ±mÄ±yla AÄŸrÄ± üzerinden yasadÄ±ÅŸÄ± yoldan Türkiye'ye giriÅŸ yaptÄ±.Ä°stanbul'da bir süre Sefaköy'de yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± belirtilen teröristin, aynÄ± zamanda Hoca olarak anÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve kendisinin IÅžÄ°D'le baÄŸlantÄ±lÄ± olan kiÅŸilere ders verdiÄŸi belirtiliyor. YabancÄ± kökenlilerin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edilen bu dersler için WhatsApp ve Telegram adlÄ± iletiÅŸim programlarÄ± üzerinden eÄŸitim gruplarÄ± oluÅŸturulduÄŸu bilgisine de ulaÅŸÄ±ldÄ±.

YAKINDAN Ä°ZLÄ°YORLAR

Eylemi gerçekleÅŸtirmesinin yanÄ±sÄ±ra, teröristin olayÄ±n ardÄ±ndan kayÄ±plara karÄ±ÅŸmasÄ± büyük tartÄ±ÅŸmalara neden oldu.Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu ve Emniyet Genel Müdürü Selami AltÄ±nok geliÅŸmeleri çok yakÄ±ndan izliyor. SoruÅŸturmayla ilgili bilgiler anÄ±nda Soylu ve AltÄ±nok'a iletiliyor.Emniyet, yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi yaÅŸanan ve gerek yurtiçi, gerekse yurtdÄ±ÅŸÄ±nda büyük infial uyandÄ±ran olayla ilgili her türlü ipucunu deÄŸerlendirip sonuca ulaÅŸmak için çaba sarfediyor.