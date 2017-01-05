8 bin TÃ¼rk askeri El Bab operasyonu iÃ§in hazÄ±r

TÃ¼rk askerleri El Bab operasyonu iÃ§in TSK'dan emir iÃ§in hazÄ±r bekliyor.

YakÄ±n bir dönemde baÅŸlayacak operasyona Türk askeri tek baÅŸÄ±na girecek, ÖSO operasyonda destek güç olarak görev yapacak. Akil DaÄŸÄ± bölgesinde 14 ÅŸehit verilmesinin ardÄ±ndan kÄ±smen ertelenen operasyon için silah ve cephane takviyesi yapan Türk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±. Asker sayÄ±sÄ± 8 bine çÄ±karÄ±lan bölgede 3 farklÄ± üs inÅŸa edildi.

SAYI 5 BÄ°N ARTIRILDI

FarklÄ± bir strateji ile hazÄ±rlanÄ±lan operasyon öncesi, terör örgütüne ait merkezler ve Rakka baÄŸlantÄ± güzergahÄ± hava ve karadan vurularak ikmal ve harekat alanÄ± kÄ±sÄ±tlandÄ±. Bab merkezinde sayÄ±larÄ± 350 ila 500 arasÄ± deÄŸiÅŸen DEAÅž terör örgütü mensuplarÄ±, merkez karargahlarÄ±na çocuk ve kadÄ±nlarÄ±n giriÅŸ-çÄ±kÄ±ÅŸ yapmalarÄ±nÄ± saÄŸlayarak kamuflaj saÄŸlamaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Maket zÄ±rhlÄ± araç ve karargah üstlerine kurulan aynalar da DEAÅž tarafÄ±ndan uygulanan aldatma metotlarÄ± arasÄ±nda. Bölgede yaÄŸan kar ve yaÄŸmur sebebiyle oluÅŸan çamurlu arazi ve ilçeye çöken sis bulutlarÄ± harekat planÄ±nÄ± zorlaÅŸtÄ±rÄ±yor. FÄ±rat KalkanÄ± HarekâtÄ± çerçevesinde 3 bin civarÄ±nda Türk askeri ile yürütülen Bab operasyonu için bu sayÄ± 8 bine çÄ±karÄ±ldÄ±.

BORULARI PATLATACAKLAR

FÄ±rat Nehri'nden Halep'e su taÅŸÄ±yan 2 metrelik ana hat, Bab bölgesinde terör örgütünün kontrolu altÄ±nda bulunuyor. Saha kaynaklarÄ±na göre DEAÅž, Kubbesin bölgesinden geçen 2 metre çapÄ±ndaki borularÄ± patlatarak tank ve zÄ±rhlÄ±larÄ±n suyla engellenmesine çalÄ±ÅŸabilir. TSK tarafÄ±ndan tasarlanan son harekat planÄ±nda özel kuvvet askerleri ve sÄ±zma ekibi dahil tüm birimler TSK mensuplarÄ±ndan oluÅŸacak. ÖSO ise bölgeyi iyi bilen 100 kiÅŸilik bir ekiple lojistik destek saÄŸlayacak. Bu arada Bab'daki terör mevzilerine yönelik FÄ±rtÄ±na obüsü, çok namlulu roketatar, havan ve tanklarla atÄ±ÅŸlar sürüyor. Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± dün DEAÅž'a ait 104 hedefin vurularak imha edildiÄŸini, operasyonda 6 DEAÅž'lÄ±nÄ±n da öldürüldüÄŸünü açÄ±kladÄ±.