İsmail Cengiz, Soydaşlar Olarak Terörü Lanetliyoruz

Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu Bşk.İsmail Cengiz Soydaşlar Olarak İçimizdeki Mankurtları Temizlemeye Talibiz, Soydaşlar Olarak Terörü Lanetliyoruz”

Türkiye’de faaliyet gösteren soydaş dernekler olarak yeni yılın ilk saatlerinde İstanbul’da meydana gelen ve 39 masum insanın ölümüyle sonuçlanan terror olayını şiddetle kınıyoruz. Türk Dünyasının yegane istinatgahı, son ümit kaynağımız Türkiye’mize yönelik terror saldırılarını, kimden ve nereden gelirse gelsin bütün Türklere yapılmış saldırı olarak görüyor ve lanetliyoruz. İkinci vatanımız olarak gördüğümüz Türkiye; tıpkı Kurtuluş Savaşı öncesinde olduğu gibi; bir “Haçlı Zihniyeti” edasıyla işgal tehdidi altında, savaşın eşiğinde bulunmaktadır. Bizle bu yaşadıklarımızın adını “terror sarmalı” olarak değil, ülkemizi parçalamaya yönelik “savaş” olarak görüyoruz.

Bu ülkede yaşayan 80 milyon Türk olarak değil, 300 milyonluk Türk dünyası olarak; bizi mahkum etmek isteyen, ülkemizi terror yuvası haline getirmek isteyen küresel güçlere geçit vermeyeceğimizi, PKK, PYD, DHKP-C, DEAŞ, İŞİD, FETÖ gibi tüm terror unsurlarını tek tek ezip yok edeceğimizi soydaşlar olarak ifade etmek istiyoruz.

Bu vesileyle şu hususu da belirtmek istiyoruz: Son terror saldırısında teröristin kimliği netleşmeden, bu ülkeye sığınmış olan Kazakların, Kırgızların, Özbeklerin, Uygurların ve Afganistan Türklerinin topyekun suçlu gibi gösterilmesi ise kabul edilir olmadığı gibi, Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda ve 15 Temmuz darbe girişiminde omuz omuza savaşan bizleri derin bir üzüntüye sevk etmiştir. Soydaşlar olarak bizler terror nereden gelirse gelsin, amacı ne olursa olsun şiddetle lanetliyoruz… Terörün adı, teröristin kimliği olmaz. Her toplumun içinde hainlerin, gafillerin, çürüklerin olması normaldir. Ancak –henüz kimliği netleşmemiş olsa da-- bir kişi yüzünden Türkistan toplumunu karalamak, kötülemeye çalışmak toplumsal barışa hizmet etmez aksine anarşiyi, kutuplaşmayı körükler.

Türkiye’de yaşayan bizler, Özbek, Kazak, Kırgız, Türkmen, Uygur, Karapapak, Gagauz, Tatar ve Nogaylar olarak, İdil-Ural, İran, Afganistan, Suriye, Irak, Azerbaycan, Ahıska, Kırım ve Bulgaristan Türkleri olarak eğer içimizden biri ise, sizlere söz veriyoruz; içimizdeki çürükleri, hainleri temizleyeceğiz… Devletimize, Güvenlik güçlerimize dün olduğu gibi, Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda, 15 Temmuz darbe kalkışmasında olduğu gibi her zaman yardıma hazır olduğumuzu kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. 4-5 Ocak 2017 İsmail Cengiz, Genel Başkan